Onları Şimdiden Düşünüyor! Selena Gomez, Gelecekteki Çocuklarına Mutlaka İzleteceği 2 Filmi Açıkladı!
Selena Gomez, katıldığı bir podcast programında gelecekteki çocuklarına mutlaka izleteceği 2 filmi açıkladı. Ayrıca kendisi bu filmi küçük kız kardeşi Gracie ile izlemiş ve ikisi de ağlama krizine girmiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selena Gomez, projelerinin yanında samimi açıklamalarıyla da bilinen bir isim. Hangi programa katılırsa katılsın düşündüğü fikirleri doğrudan söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Podcast sırasında Selena Gomez, gelecekteki çocuklarına mutlaka izletmek istediği iki filmden bahsetti.
Selena Gomez, ileride çocuklarının bu iki filmi mutlaka görmesini istediğini söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın