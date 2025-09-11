onedio
Onları Şimdiden Düşünüyor! Selena Gomez, Gelecekteki Çocuklarına Mutlaka İzleteceği 2 Filmi Açıkladı!

Onları Şimdiden Düşünüyor! Selena Gomez, Gelecekteki Çocuklarına Mutlaka İzleteceği 2 Filmi Açıkladı!

11.09.2025 - 15:00

Selena Gomez, katıldığı bir podcast programında gelecekteki çocuklarına mutlaka izleteceği 2 filmi açıkladı. Ayrıca kendisi bu filmi küçük kız kardeşi Gracie ile izlemiş ve ikisi de ağlama krizine girmiş.

Selena Gomez, projelerinin yanında samimi açıklamalarıyla da bilinen bir isim. Hangi programa katılırsa katılsın düşündüğü fikirleri doğrudan söyledi.

Bu defa da bir podcast programına katılarak aynı doğallığını korudu. Gündelik hayatından bahsetti. Her röportajını izlediğimizde aynı samimiyet, aynı sıcaklıkta gerçekten.

Podcast sırasında Selena Gomez, gelecekteki çocuklarına mutlaka izletmek istediği iki filmden bahsetti.

Pixar’ın Inside Out ve Inside Out 2 filmlerini izlediğinde gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Hatta bu filmleri 12 yaşındaki kız kardeşi Gracie ile izlediklerini, ikisinin de ağlama krizine girdiklerini dile getirdi: 

“12 yaşındaki kız kardeşimle izledim ve gözyaşlarımızı tutamadık. O kadar gerçekçi ki ve insana gerçekten bir şey öğretiyor.

Selena Gomez, ileride çocuklarının bu iki filmi mutlaka görmesini istediğini söyledi.

Inside Out’ta küçük bir çocuğun zihninde Mutluluk, Üzüntü, Korku, Öfke ve Tiksinti gibi duyguların nasıl çalıştığını görüyoruz. Devam filminde ise ergenlik dönemi başlıyor ve yeni duygular ortaya çıkıyor. Özellikle “Anksiyete” karakteri, Selena’ya göre filmi çok daha gerçekçi ve öğretici hale getiriyor.

