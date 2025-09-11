Onları Şimdiden Düşünüyor! Selena Gomez, Gelecekteki Çocuklarına Mutlaka İzleteceği 2 Filmi Açıkladı!

Pixar’ın Inside Out ve Inside Out 2 filmlerini izlediğinde gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Hatta bu filmleri 12 yaşındaki kız kardeşi Gracie ile izlediklerini, ikisinin de ağlama krizine girdiklerini dile getirdi:

“12 yaşındaki kız kardeşimle izledim ve gözyaşlarımızı tutamadık. O kadar gerçekçi ki ve insana gerçekten bir şey öğretiyor.