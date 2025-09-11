Örümcek Adam Konuştu! Tom Holland Kostümünü Kokusu Yüzünden 2 Haftada Bir Değiştirdiğini İtiraf Etti!
Kaynak: https://people.com/tom-holland-new-sp...
Küçüklüğümüzden beri Örümcek Adam'ın ne kadar havalı olduğunu düşünür dururuz. Ah... Hele o kostümü! Olay zaten kostümde bitiyor. Biz onun hayaliyle uyuyup uyanırken Örümcek Adam karakterine hayat veren Tom Holland, bu rolü oynarken giyindiği kostümü her 2 haftada bir değiştirdiğini söyledi ve kostüm konusunun aslında ne kadar uğraştırıcı olduğunu bize anlatmış oldu.
Kaynak: People
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tom Holland, serinin dördüncü filmi Spider-Man: Brand New Day için sete çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onu yeniden Örümcek Adam kostümünde izlemek çok heyecanlı olacak, evet ama... Bu kostüm işi de ayrı bir olaymış meğer!
Tom Holland kamera önünde aktif olduğu kadar kamera arkasında da ekibe destek sağlıyormuş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın