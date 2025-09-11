Örümcek Adam Konuştu! Tom Holland Kostümünü Kokusu Yüzünden 2 Haftada Bir Değiştirdiğini İtiraf Etti!

Küçüklüğümüzden beri Örümcek Adam'ın ne kadar havalı olduğunu düşünür dururuz. Ah... Hele o kostümü! Olay zaten kostümde bitiyor. Biz onun hayaliyle uyuyup uyanırken Örümcek Adam karakterine hayat veren Tom Holland, bu rolü oynarken giyindiği kostümü her 2 haftada bir değiştirdiğini söyledi ve kostüm konusunun aslında ne kadar uğraştırıcı olduğunu bize anlatmış oldu.

Kaynak: People