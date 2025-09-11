onedio
Örümcek Adam Konuştu! Tom Holland Kostümünü Kokusu Yüzünden 2 Haftada Bir Değiştirdiğini İtiraf Etti!

Örümcek Adam Konuştu! Tom Holland Kostümünü Kokusu Yüzünden 2 Haftada Bir Değiştirdiğini İtiraf Etti!

11.09.2025 - 12:59

Küçüklüğümüzden beri Örümcek Adam'ın ne kadar havalı olduğunu düşünür dururuz. Ah... Hele o kostümü! Olay zaten kostümde bitiyor. Biz onun hayaliyle uyuyup uyanırken Örümcek Adam karakterine hayat veren Tom Holland, bu rolü oynarken giyindiği kostümü her 2 haftada bir değiştirdiğini söyledi ve kostüm konusunun aslında ne kadar uğraştırıcı olduğunu bize anlatmış oldu. 

Tom Holland, serinin dördüncü filmi Spider-Man: Brand New Day için sete çıktı.

Çekimler İngiltere ve İskoçya’da başladı bile. Filmin vizyon tarihi de belli: 31 Temmuz 2026! Bu filmde sadece Tom Holland değil, Zendaya, Jacob Batalon ve Jon Favreau gibi eski yüzler de geri dönüyor. Beklemek çok zor olacak.

Onu yeniden Örümcek Adam kostümünde izlemek çok heyecanlı olacak, evet ama... Bu kostüm işi de ayrı bir olaymış meğer!

Holland, verdiği bir röportajda kıyafetin kısa sürede kokmaya başladığını ve bu yüzden her iki haftada bir yeni kostüm giydiğini itiraf etti: “Evet, kesinlikle öyle oluyor. Sanırım her iki haftada bir yeni bir kostüm alıyorum.”

Tom Holland kamera önünde aktif olduğu kadar kamera arkasında da ekibe destek sağlıyormuş.

Yeni filmde yaratıcı sürece daha fazla dahil olmuş. Hatta röportajında, hayranların internette neler istediğini gizlice araştırdığını ve bu fikirleri Marvel’a sunduğunu anlatmış: “Peter Parker’a hakkını vermek istiyorum, seyircinin vaktine değecek bir film yapmalıyız.” Sen kamera önüne geç Tom, biz her türlü izleriz.

