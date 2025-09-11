onedio
Haberler
Magazin
Bu Ne Hal? Justin Bieber, Takipçileriyle İç Çamaşırlı Şekilde Scooter Kullandığı Anları Paylaştı!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
11.09.2025 - 12:12

Justin Bieber yine durmuyor ve bizi her anından fotoğraflara boğuyor. Eskiden paylaşsın diye ağlardık... Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Bieber, şimdi de takipçilerine iç çamaşırlı haliyle scooter kullandığı anları gösterdi.

Justin Bieber bu sıralar sahnenin değil de sosyal medyanın yıldızı.

Hayranlarıyla neredeyse her anını paylaşıyor. Bieber, konser ya da projeleriyle gündeme gelmeyip daha çok günlük hayatıyla ilgili konuşuluyor. Biz bu yazıyı hazırlayana kadar 100 post atmıştır.

Çok Justin fotoğrafı gördük ama böylesini görmedik.

Justin, ağaçların arasındaki patika bir yolda, sadece iç çamaşırlarıyla scooter sürerken poz verdi. Bir şoka girmedik değil ama Justin bu, ne yapsa yeridir.

Fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü ki görmemesi biraz imkansızdı.

Kimileri Justin'in bu haline alışmışken kimileri de 'Ne yapıyor bu ya?' dedi. Siz ne düşündünüz?

DArtagnan

Beyaz giyme toz olur Siyah giyme söz olur