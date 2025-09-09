onedio
Disney'in Büyük Yıldızından Güzel Haber! Debby Ryan, Müzisyen Eşi John Dun ile Bebek Beklediklerini Duyurdu!

09.09.2025 - 14:04

Disney Channel'ın Jessie karakteriyle parlamıştı. Ve birçok gençlik filminde de başroldü. Her oynadığı karakterdeki kıyafetlerine ve dramatik lise hayatına özenirdik. Tam olarak genç bir yıldızdı. Debby Ryan uzun bir süre ortalarda görünmüyorken eşi John Dun ile bebek beklediklerini duyurdu ve herkesi duygulandırdı.

Debby Ryan ve müzisyen Josh Dun yıllardır birlikte.

Debby Ryan ve müzisyen Josh Dun yıllardır birlikte.

2019’da evlenmişlerdi ve o zamandan beri mutlu bir evlilik sürdürüyorlar. Debby şu sıralar oyunculuk işlerine çok ara vermiş olsa da sosyal medyada aktif, hayranlarıyla paylaşımlar yapıyor.

Debby Ryan anne olacağını Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Görünce tabii ki duygulandık. Ne de olsa onunla büyüdük.

Postun açıklamasına esprili bir not da düştü: Dun + Dun + One. Bu gönderiyle birlikte ünlü arkadaşlarından ve yıllardır onu takip eden hayranlarından tebrik mesajları aldı.

