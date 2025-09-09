Kırmızı Halıda Şıklık Yarışı! VMAs Gecesinin En Tarz İsimlerini Söylüyoruz!
Kaynak: https://people.com/see-the-best-dress...
VMAs gecesi performanslarıyla ve ödülleriyle çok konuşuldu ama kırmızı halıdaki tarzlar da ayrı bir olaydı. Her elbise çok orijinaldi. Hepsi farklı taşınmış farklı tarzda yorumlanmıştı. Ama hangileri en iyiydi?
Kaynak: People
Sabrina Carpenter
Jessica Simpson
Ariana Grande
Doja Cat
LL Cool J
Tyla
Ice Spice
Ciara
Ashlee Simpson
Ricky Martin
Tate McRae
KATSEYE
Alix Earle
GloRilla
Yungblud
Megan Moroney
Nikki Glaser
Justine Skye
Brittany Snow
Lenny Kravitz
Malin Akerman
