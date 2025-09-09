Kırmızı Halıda Şıklık Yarışı! VMAs Gecesinin En Tarz İsimlerini Söylüyoruz!

VMAs gecesi performanslarıyla ve ödülleriyle çok konuşuldu ama kırmızı halıdaki tarzlar da ayrı bir olaydı. Her elbise çok orijinaldi. Hepsi farklı taşınmış farklı tarzda yorumlanmıştı. Ama hangileri en iyiydi?

Kaynak: People