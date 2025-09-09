onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kırmızı Halıda Şıklık Yarışı! VMAs Gecesinin En Tarz İsimlerini Söylüyoruz!

Kırmızı Halıda Şıklık Yarışı! VMAs Gecesinin En Tarz İsimlerini Söylüyoruz!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
09.09.2025 - 12:31

VMAs gecesi performanslarıyla ve ödülleriyle çok konuşuldu ama kırmızı halıdaki tarzlar da ayrı bir olaydı. Her elbise çok orijinaldi. Hepsi farklı taşınmış farklı tarzda yorumlanmıştı. Ama hangileri en iyiydi?

Kaynak: People

Kaynak: https://people.com/see-the-best-dress...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Kırmızı çiçekli pullarla süslü yarı transparan elbisesi, parlak takıları ve imzası haline gelen kabarık saçlarıyla Sabrina.

Jessica Simpson

Jessica Simpson

19 yıl sonra döndüğü törende, cesur kesimleriyle dikkat çeken elbisesiyle Jessica Simpson.

Ariana Grande

Ariana Grande

Ariana Grande, 80’lerden Silvia Venturini’nin giydiği bir tasarımdan ilham alan siyah-beyaz özel elbisesiyle.

Doja Cat

Doja Cat

Doja Cat, taşlı mini elbisesini parlak takılar, yüksek topuklu ayakkabılar ve parıltılı ruj şeklindeki çantayla tamamlamıştı.

LL Cool J

LL Cool J

LL Cool J, kareli paltosunu gömlek, kahverengi pantolon, dikkat çeken bir şapka ve siyah titanyum saatiyle kombinledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tyla

Tyla

Tyla, marka elçisi olduğu markanın takılarıyla siyah-beyaz mini elbisesini tamamladı.

Ice Spice

Ice Spice

Ice Spice, sunucu olarak kırmızı halıya straplez bustiyer üst ve yamalı eteğiyle dikkat çeken elbisesiyle geldi.

Ciara

Ciara

Ciara, büyük yakalı elbisesi, dikkat çeken fermuar detayı, şeffaf PVC sandaletleri ve dikkat çeken bileklikleriyle kırmızı halıdaydı.

Ashlee Simpson

Ashlee Simpson

Ashlee Simpson, kesik detaylı üstü ve püsküllü asimetrik eteğiyle tamamen siyah bir tarz yaratmıştı, platform sandaletleriyle de bunu tamamladı.

Ricky Martin

Ricky Martin

Ricky Martin, gecenin ilk Latin Icon ödülünü almak üzere sahneye çıkmıştı. Derin dekolteli üstü, bol paça pantolonu ve üç değişik kolyesiyle farklı bir havadaydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tate McRae

Tate McRae

Tate McRae, sahneye çıkmadan önce transparan beyaz, Yunan esintili elbisesiyle kırmızı halıda cesur bir görünüm sergiledi. İç çamaşırını belli eden tasarımı ve özel koleksiyonundan takılarla tamamladı.

KATSEYE

KATSEYE

KATSEYE üyeleri Lara Raj, Megan, Manon, Sophia, Daniela ve Yoonchae, uyumlu kombinlerle kırmızı halıya çıktı ama her birinin tarzı kendi kişiliğini de yansıtıyordu.

Alix Earle

Alix Earle

Alix Earle, yandan cesur kesik detayları olan elbisesiyle poz verdi.

GloRilla

GloRilla

GloRilla, kareli bustiyer elbisesi, uyumlu ceketi ve canlı pembe bucket çantasıyla tarzını kırmızı halıya taşıdı.

Yungblud

Yungblud

Yungblud, üstüne hiç gömlek giymeden, kürklü detaylı paltosu ve düşük bel pantolonuyla kırmızı halıya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Megan Moroney

Megan Moroney

Megan Moroney, uyumlu renklerle üst ve eteği, ışıltılı takıları ve ayakkabılarıyla gözler önündeydi.

Nikki Glaser

Nikki Glaser

Sunucu Nikki Glaser, siyah tanga detayı görünen transparan siyah elbisesi, derin dekoltesi ve sivri topuklu ayakkabılarıyla kırmızı halıdaydı.

Justine Skye

Justine Skye

Justine Skye, metalik elbisesi, kalça hizasına kadar uzanan yırtmacı ve platform ayakkabılarıyla kamera önündeydi.

Brittany Snow

Brittany Snow

Brittany Snow, sunum yapmak için kırmızı halıya sıvı metal efekti veren straplez altın elbisesiyle çıktı.

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz, kahverengi takımıyla geceye katıldı ve birçok erkek yıldız gibi gömleği evde bırakarak sahneye çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Malin Akerman

Malin Akerman

Malin Akerman, rol arkadaşı Brittany Snow gibi metalik bir elbise tercih etti. Takılarıyla görünümünü tamamladı ve geceye ödül sunmak için çıktı.

Gecenin en sevilenleri bunlardı. Sizin favoriniz hangisi oldu?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın