That's That, Her Espresso! Sabrina Carpenter, VMAs'taki Performansında Britney Spears'ı Aratmadı!
Sabrina Carpenter, son çıkarttığı albüm Man's Best Friend'le dikkatleri üstüne topladı ama bu ona yetmedi. Ne de olsa şov kadını. VMAs'ta sahne alan Sabrina Carpenter'ın gözümüzü alamadığımız sahne performansı müzik dünyasının ikon kraliçesi Britney Spears'a benzetildi.
Kaynak: People
Sabrina Carpenter, Man's Best Friend albümünde bulunan Tears şarkısının video klibiyle En İyi Pop Video ödülüne layık görüldü.
Tears performansında, kıyafeti, saçları ve enerjisiyle gece boyunca konuşulmuştu.
Düşünürken aklımızda tek bir isim vardı: Britney Spears
