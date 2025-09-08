onedio
That's That, Her Espresso! Sabrina Carpenter, VMAs'taki Performansında Britney Spears'ı Aratmadı!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
08.09.2025 - 19:14

Sabrina Carpenter, son çıkarttığı albüm Man's Best Friend'le dikkatleri üstüne topladı ama bu ona yetmedi. Ne de olsa şov kadını. VMAs'ta sahne alan Sabrina Carpenter'ın gözümüzü alamadığımız sahne performansı müzik dünyasının ikon kraliçesi Britney Spears'a benzetildi. 

Kaynak: People

Kaynak: https://people.com/mtv-vmas-2025-sabr...
Sabrina Carpenter, Man's Best Friend albümünde bulunan Tears şarkısının video klibiyle En İyi Pop Video ödülüne layık görüldü.

Başa sarıp sarıp dinlediğimiz bu şarkı, En İyi Pop Video ödülüne layık görüldü ve Carpenter ödül gecesine Valentino'nun dantelli kırmızı elbisesiyle giriş yaptı.

Tears performansında, kıyafeti, saçları ve enerjisiyle gece boyunca konuşulmuştu.

2000'lerden çıkmış gibiydi resmen. İzleyenler olarak 'Ben bu şovu bir yerden biliyorum ama... Nereden?' diye düşünmeden edemedik. Ve tabii ki ağzımız açık izledik.

Düşünürken aklımızda tek bir isim vardı: Britney Spears

Çocukluğumuzun yıldızı Britney Spears, “Dream Within a Dream” turundaki yağmur konseptli dans şovuyla bir zamanlar medyanın dilinden düşmüyordu. Carpenter da o dönemi ikonik bulmuş olacak ki performansında buna yer vermiş, çok da yakışmış. Siz nasıl buldunuz Sabrina'yı?

