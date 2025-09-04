Prens ve Prenses 7 Hafta Sonra İlk Kez Görüntülendi: Kate Middleton Görevine Yeni Sarı Saçlarıyla Döndü!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/royals/...
Prens William ve Prenses Kate, neredeye 7 haftadır kameralara çıkmıyorlardı. Onları hiçbir yerde göremedik. Ne bir davette ne de başka bir yerde... Tam 1.5 ay sonra Londra şehrinde bulunan Natural History Museum'da bir etkinliğe katılırlarken görüntülendiler. Ama herkesi şaşırtan bir olay vardı: Prenses'in sarı saçları.
Kaynak: Mirror
Etkinliğe damga vuran detay ise Prenses Kate’in yeni saçları oldu.
Müzedeki etkinlik aslında dışarıda yapılacaktı.
Kender Primary School’dan gelen öğretmenler ve öğrenciler bu günü hiç unutmayacak gibi görünüyor.
Vay be bizleri ne kadar alakadar eden bir haber..
peruk gibi durmuş...
Koyu saçla daha asil duruyodu ama bu da farklı bi enerji katmış prensesese