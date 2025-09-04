Prens ve Prenses 7 Hafta Sonra İlk Kez Görüntülendi: Kate Middleton Görevine Yeni Sarı Saçlarıyla Döndü!

Kate, uzun süredir görmeye alışık olduğumuz koyu saçlarının yerine bu kez daha sarı ve canlı tonlarda bir imajla karşımıza çıktı. Yeşil blazer ceketi ve gömlek kombiniyle oldukça sade bir şıklık yakalamıştı ama saçları tüm ilgiyi üzerine çekti. Aslında bu değişikliğin ilk ipuçları geçen ay Balmoral’daki aile tatilinde çekilen fotoğraflarda görülmüştü. Ancak resmi bir davette ilk kez görüntülenince, bu yeni saç rengi sosyal medyada da olay oldu.