Prens ve Prenses 7 Hafta Sonra İlk Kez Görüntülendi: Kate Middleton Görevine Yeni Sarı Saçlarıyla Döndü!

Prens ve Prenses 7 Hafta Sonra İlk Kez Görüntülendi: Kate Middleton Görevine Yeni Sarı Saçlarıyla Döndü!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 16:48

Prens William ve Prenses Kate, neredeye 7 haftadır kameralara çıkmıyorlardı. Onları hiçbir yerde göremedik. Ne bir davette ne de başka bir yerde... Tam 1.5 ay sonra Londra şehrinde bulunan Natural History Museum'da bir etkinliğe katılırlarken görüntülendiler. Ama herkesi şaşırtan bir olay vardı: Prenses'in sarı saçları.

Kaynak: Mirror

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/royals/...
Prens William ve Prenses Kate'i neredeyse 7 haftadır hiçbir yerde göremiyorduk. Nihayet Londra'daki Natural History Museum'da yapılan etkinlikte ortaya çıktılar.

Prens William ve Prenses Kate’i neredeyse 7 haftadır hiçbir yerde göremiyorduk. Nihayet Londra’daki Natural History Museum’da yapılan etkinlikte ortaya çıktılar.

Prens William ve Prenses Kate’i neredeyse 7 haftadır hiçbir yerde göremiyorduk. Nihayet Londra’daki Natural History Museum’da yapılan etkinlikte ortaya çıktılar. Burada çocuklarla birlikte doğayı keşfetmeye yönelik aktiviteler vardı. Aslında amaç, müzenin yeni açılan Nature Discovery Garden ve National Education Nature Park projelerini tanıtmak ve desteklemekti. Bu projeler sayesinde çocuklar yağmurda bile doğayla iç içe oluyor, farklı hayvanları tanıyor ve doğayı daha yakından öğreniyor. William ve Kate de bu etkinlikte onlara eşlik etmiş oldular.

Etkinliğe damga vuran detay ise Prenses Kate'in yeni saçları oldu.

Etkinliğe damga vuran detay ise Prenses Kate’in yeni saçları oldu.

Kate, uzun süredir görmeye alışık olduğumuz koyu saçlarının yerine bu kez daha sarı ve canlı tonlarda bir imajla karşımıza çıktı. Yeşil blazer ceketi ve gömlek kombiniyle oldukça sade bir şıklık yakalamıştı ama saçları tüm ilgiyi üzerine çekti. Aslında bu değişikliğin ilk ipuçları geçen ay Balmoral’daki aile tatilinde çekilen fotoğraflarda görülmüştü. Ancak resmi bir davette ilk kez görüntülenince, bu yeni saç rengi sosyal medyada da olay oldu.

Müzedeki etkinlik aslında dışarıda yapılacaktı.

Müzedeki etkinlik aslında dışarıda yapılacaktı.

Çocuklarla birlikte gölette kurbağa ve semender aramaya çıkacaklardı. Ama tam çocuklar geldiği anda inanılmaz bir sağanak başladı! Bir anda herkes sırılsıklam oldu.

Kender Primary School'dan gelen öğretmenler ve öğrenciler bu günü hiç unutmayacak gibi görünüyor.

Kender Primary School’dan gelen öğretmenler ve öğrenciler bu günü hiç unutmayacak gibi görünüyor.

Mirror'a göre okulun müdür yardımcısı Beverley Brown, “Çocuklar etkinliği sabırsızlıkla bekliyordu, yağmur başladığında ne yapacağımızı bilemedik ama William ve Kate hemen devreye girdi” diyerek o anları anlattı. Çocuklar için bu deneyim çok değerliydi çünkü çoğu dar alanlarda yaşıyor ve bahçeye erişimleri olmuyor. Müze sayesinde doğayı yakından görme, öğrenme ve eğlenme fırsatı buldular.

skysvoffice

Vay be bizleri ne kadar alakadar eden bir haber..

fth tb

peruk gibi durmuş...

Onur

Koyu saçla daha asil duruyodu ama bu da farklı bi enerji katmış prensesese