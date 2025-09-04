onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Akıma Son Nokta Koyuldu: Alizade, Sevgilisiyle Birlikte TikTok'ta Çıkan Oturma Akımına Katıldı!

Akıma Son Nokta Koyuldu: Alizade, Sevgilisiyle Birlikte TikTok'ta Çıkan Oturma Akımına Katıldı!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 16:00

TikTok platformunda her geçen gün daha değişik hareketler viral oluyor. Bu sıralar da çiftlerden biri sandalye kılığına girip partnerini taşımaya çalışıyor. Ve bu anlar da tabii ki TikTok'ta izlenme rekorları kırıyor. Alizade de sevgilisiyle bu akıma katıldı ve ortaya çok tatlı görüntüler çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alizade, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken bir isim.

Alizade, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken bir isim.

Özellikle şarkıları ve danslarıyla dillerden düşmüyor. İşinin yanında özel hayatı da merak ediliyor ama zaten sevgilisiyle nadir de olsa sosyal medyada paylaşımlar yapıyor. Yani sevenlerini ilişkisi hakkında rahatlıkla bilgilendiriyor.

Alizade, TikTok akımlarını da takip ediyor. Bu sıralar viral olan "Oturma" akımına sevgilisiyle katıldı ve bu tatlı anları TikTok hesabında paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın