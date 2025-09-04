Akıma Son Nokta Koyuldu: Alizade, Sevgilisiyle Birlikte TikTok'ta Çıkan Oturma Akımına Katıldı!
TikTok platformunda her geçen gün daha değişik hareketler viral oluyor. Bu sıralar da çiftlerden biri sandalye kılığına girip partnerini taşımaya çalışıyor. Ve bu anlar da tabii ki TikTok'ta izlenme rekorları kırıyor. Alizade de sevgilisiyle bu akıma katıldı ve ortaya çok tatlı görüntüler çıktı.
Alizade, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken bir isim.
Alizade, TikTok akımlarını da takip ediyor. Bu sıralar viral olan "Oturma" akımına sevgilisiyle katıldı ve bu tatlı anları TikTok hesabında paylaştı.
