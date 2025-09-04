Bomba İş Birliği! Seren Serengil, Simge'yle Stüdyoda Olduğu Fotoğrafları Paylaşarak Sürprizi Duyurdu!
Özellikle Instagram storyler üzerinden yaptığı göndermelerle sık sık gündeme gelen Seren Serengil, bomba bir iş birliği ile hepimizi şaşırttı. Yaz şarkılarıyla ve sahnedeki pozitif enerjisiyle çok konuşulan Simge ile stüdyoda olduğunu paylaşan Seren Serengil, takipçilerine ortak proje haberini vermiş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar boyunca hem şarkıları hem de televizyon programlarıyla tanıdığımız Seren Serengil, müzik dünyasında adını sık sık duyurmuş bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam müziği bıraktığını düşünüyorduk ki Seren Serengil sürpriz haberi verdi! Instagram hesabından Simge’yle birlikte stüdyoda çekilen samimi bir pozunu paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın