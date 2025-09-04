onedio
Bomba İş Birliği! Seren Serengil, Simge'yle Stüdyoda Olduğu Fotoğrafları Paylaşarak Sürprizi Duyurdu!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 15:12

Özellikle Instagram storyler üzerinden yaptığı göndermelerle sık sık gündeme gelen Seren Serengil, bomba bir iş birliği ile hepimizi şaşırttı. Yaz şarkılarıyla ve sahnedeki pozitif enerjisiyle çok konuşulan Simge ile stüdyoda olduğunu paylaşan Seren Serengil, takipçilerine ortak proje haberini vermiş oldu.

Yıllar boyunca hem şarkıları hem de televizyon programlarıyla tanıdığımız Seren Serengil, müzik dünyasında adını sık sık duyurmuş bir isim.

Ancak son dönemlerde yeni bir şarkıyla ya da projeyle pek ortalarda görünmüyordu. Son paylaşımına kadar müziği bıraktığını bile düşünüyorduk.

Tam müziği bıraktığını düşünüyorduk ki Seren Serengil sürpriz haberi verdi! Instagram hesabından Simge’yle birlikte stüdyoda çekilen samimi bir pozunu paylaştı.

Altına yazdığı 'Bu sürpriz şarkının altında şöyle yazacak… Bu şarkı gerçek kişilerin yaşam öyküsünden alıntıdır.' açıklaması bizi daha da meraklandırdı. Sosyal medya kullanıcıları ikilinin yan yana gelişini bir türlü anlamlandıramadı. 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir düet bizi bekliyor herhalde! Bakalım neler duyacağız...

