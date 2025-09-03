onedio
Süpürgenin Hayatı Sorguladığı Anlar: Derin Talu, Süpürgeyle Ocağı Temizlediği Anları Paylaştı!

Ceyda
03.09.2025 - 14:12

Yine Derin Talu ve yine çok konuşulan bir video daha. Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, hiç temizlik yapmamasıyla ilgili eleştirilere maruz kalıyordu. Talu, süpürgeyle ocağı temizlediği anların videosunu paylaşarak takipçilerine temizlik yaptığını kanıtladı.

Kaynak: @populicc

Kaynak: https://x.com/populicc/status/1963169...
Her videosunda açık sözlülüğü ve samimi halleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Ya çok tepki alıyor ya da herkesi çok güldürüyor. Tam bir sosyal medya starı yani.

Takipçilerine sık sık durum güncellemesi yapan Derin Talu, bu sefer ocak temizliğini paylaştı.

