Süpürgenin Hayatı Sorguladığı Anlar: Derin Talu, Süpürgeyle Ocağı Temizlediği Anları Paylaştı!
Yine Derin Talu ve yine çok konuşulan bir video daha. Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, hiç temizlik yapmamasıyla ilgili eleştirilere maruz kalıyordu. Talu, süpürgeyle ocağı temizlediği anların videosunu paylaşarak takipçilerine temizlik yaptığını kanıtladı.
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun paylaştığı videoları izlemeyen yok!
Takipçilerine sık sık durum güncellemesi yapan Derin Talu, bu sefer ocak temizliğini paylaştı.
