Sen Anlat, Biz Not Alıyoruz: Jennifer Aniston, Yaşına Göre Daha Genç Görünmesinin Sırrını Açıkladı!

Bugün onu kırmızı halılarda veya farklı projelerde gördüğümüzde 'Bu kadın ne zaman yaşlanacak?' diyoruz. Değişmeyen enerjisiyle bizi şaşırtmaya devam ediyor ama bu işin bir sırrı olmalı! Ve evet... Tahminler doğru. Yaşlanmamasının ardında bir sırrı var. Aniston katıldığı bir röportajda bunu kendisi itiraf etti. 56 yaşında olan ama hala 30'larında gösteren Aniston, genç kalmasının sırrının pozitif düşünmekle alakalı olduğunu söyledi.