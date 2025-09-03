Sen Anlat, Biz Not Alıyoruz: Jennifer Aniston, Yaşına Göre Daha Genç Görünmesinin Sırrını Açıkladı!
Friends dizisini izlerken tarzına, enerjisine ve özellikle saçlarına hayran kaldığımız Jennifer Aniston, yıllar geçmesine rağmen neredeyse aynı görünüyor. Aniston, yaptığı bir röportajda hala nasıl bu kadar genç göründüğünü anlattı.
Jennifer Aniston, Friends dizisinde iyi taşıdığı kıyafetlerle, parlak hacimli saçlarıyla hafızalarımıza kazınmış ikonik bir oyuncu.
People'a göre Aniston "Benim için yaşlanmayı zarifçe karşılamak, sonsuz bir iyimserlik ve pozitiflik demek. Buna istersen gençlik de diyebilirsin.” diyerek asıl sırrının pozitif bakış açısı olduğunu belirtti.
Özel içeceğini içtikten sonra gününe sporla devam ediyor. Aniston, sporda "Acı yoksa kazanç da yok." kavramına inanmadığını söyledi.
