onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sen Anlat, Biz Not Alıyoruz: Jennifer Aniston, Yaşına Göre Daha Genç Görünmesinin Sırrını Açıkladı!

Sen Anlat, Biz Not Alıyoruz: Jennifer Aniston, Yaşına Göre Daha Genç Görünmesinin Sırrını Açıkladı!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
03.09.2025 - 15:49

Friends dizisini izlerken tarzına, enerjisine ve özellikle saçlarına hayran kaldığımız Jennifer Aniston, yıllar geçmesine rağmen neredeyse aynı görünüyor. Aniston, yaptığı bir röportajda hala nasıl bu kadar genç göründüğünü anlattı. 

Kaynak: People

Kaynak: https://people.com/jennifer-aniston-o...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jennifer Aniston, Friends dizisinde iyi taşıdığı kıyafetlerle, parlak hacimli saçlarıyla hafızalarımıza kazınmış ikonik bir oyuncu.

Jennifer Aniston, Friends dizisinde iyi taşıdığı kıyafetlerle, parlak hacimli saçlarıyla hafızalarımıza kazınmış ikonik bir oyuncu.

Bugün onu kırmızı halılarda veya farklı projelerde gördüğümüzde 'Bu kadın ne zaman yaşlanacak?' diyoruz. Değişmeyen enerjisiyle bizi şaşırtmaya devam ediyor ama bu işin bir sırrı olmalı! Ve evet... Tahminler doğru. Yaşlanmamasının ardında bir sırrı var. Aniston katıldığı bir röportajda bunu kendisi itiraf etti. 56 yaşında olan ama hala 30'larında gösteren Aniston, genç kalmasının sırrının pozitif düşünmekle alakalı olduğunu söyledi.

People'a göre Aniston "Benim için yaşlanmayı zarifçe karşılamak, sonsuz bir iyimserlik ve pozitiflik demek. Buna istersen gençlik de diyebilirsin.” diyerek asıl sırrının pozitif bakış açısı olduğunu belirtti.

People'a göre Aniston "Benim için yaşlanmayı zarifçe karşılamak, sonsuz bir iyimserlik ve pozitiflik demek. Buna istersen gençlik de diyebilirsin.” diyerek asıl sırrının pozitif bakış açısı olduğunu belirtti.

Ayrıca 'Yüz bakımları, lazer ve tüm o diğer şeyler... Gri saçların beni ele geçirmesine izin vermeyeceğim.' diyerek bakımını da ihmal etmediğini söyledi. Gençlik rutini ise sabah uyandığı gibi başlıyormuş. Aniston, “Sabah ilk iş besin takviyemi alıyorum ve içine limon sıktığım suyumu içiyorum.' diyor.

Özel içeceğini içtikten sonra gününe sporla devam ediyor. Aniston, sporda "Acı yoksa kazanç da yok." kavramına inanmadığını söyledi.

Özel içeceğini içtikten sonra gününe sporla devam ediyor. Aniston, sporda "Acı yoksa kazanç da yok." kavramına inanmadığını söyledi.

Genç kalmanın en önemli sırlarından birinin de bedenine sevgiyle yaklaşmak olduğunu söylüyor. Spora önem vermesinin yanında beslenme konusunda da disiplinli ama aynı zamanda gerçekçi. Hafta içi genelde yüksek proteinli, sebze ağırlıklı sağlıklı bir beslenme programı takip ediyor. Ama hafta sonu geldiğinde istediğini yiyor. Pizza, burger ya da Meksika yemekleri… Yani Aniston'a göre denge kurmak önemli. Bir şeyleri çok da zorlamamak lazım. Her şey dozunda olmalı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın