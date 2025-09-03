onedio
Ev Demeye Bin Şahit İster! Brad Pitt Hollywood Hills’te 12 Milyon Dolarlık Yeni Bir Malikane Satın Aldı!

Ceyda
Ceyda
03.09.2025 - 15:24

Dünyaca ünlü Brad Pitt'i hem özel hayatıyla hem de projeleriyle tanıyoruz. Pitt, şimdilerde Hollywood Hills tarafında aldığı 12 milyon dolarlık eviyle gündemde. Hoş, ev mi saray mı emin olamadık ama fotoğraflardan sonra ev olarak görmeyeceğimiz kesin. 

Kaynak: Page Six

https://pagesix.com/2025/09/02/lifest...
Brad Pitt’in yeni evi tam 12 milyon dolar değerinde.

Hollywood Hills’in prestijli bölgesinde yer alan bu malikane, İspanyol tarzı mimarisiyle dikkat çekiyor. Ayrıca evin manzarası Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu’na kadar uzanıyor.

Ev Los Angeles’ın tam merkezine, yani Hollywood’a çok yakın, ünlülerin tercih ettiği prestijli bir alanda yer alıyor.

İçinde 6 yatak odası, 8 banyo, yüzme havuzu, ev sinema salonu, ateş çukuru ve hatta sebze bahçesi var. Yani hem lüks hem de huzur dolu bir yaşam alanı.

Bu yeni malikane aslında The Killers grubunun gitaristi Dave Keuning ve eşi Emilie’ye aitti.

2021’de 9.6 milyon dolara aldıkları evi bu yaz satışa çıkardılar ve Pitt 12 milyon dolara satın aldı. 1989 yapımı olan ev, İspanyol tarzı mimarisi, ahşap kirişli tavanları, kemerli koridorları ve özel tavan süslemeleriyle dikkat çekiyor.

Brad Pitt’in bu eve taşınmasının en önemli nedenlerinden biri güvenlik.

Daha önce Los Feliz’deki evine hırsız girmişti. Bu olaydan sonra doğal olarak çok daha korunaklı, özel bir yaşam alanı tercih etti.

İşte kapalı giriş, güçlü güvenlik sistemleri ve yoğun ağaçlarla çevrili özel bir bahçeye sahip olan evin görüntüleri:

Dünyaca ünlü olunca haliyle herkes tarafından nerede yaşadığın merak ediliyor. Hayırlı olsun Brad. Ne diyelim, bayıldık. Nazar değdirmemişizdir umarım.

