Ev Demeye Bin Şahit İster! Brad Pitt Hollywood Hills’te 12 Milyon Dolarlık Yeni Bir Malikane Satın Aldı!
Kaynak: https://pagesix.com/2025/09/02/lifest...
Dünyaca ünlü Brad Pitt'i hem özel hayatıyla hem de projeleriyle tanıyoruz. Pitt, şimdilerde Hollywood Hills tarafında aldığı 12 milyon dolarlık eviyle gündemde. Hoş, ev mi saray mı emin olamadık ama fotoğraflardan sonra ev olarak görmeyeceğimiz kesin.
Kaynak: Page Six
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Brad Pitt’in yeni evi tam 12 milyon dolar değerinde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev Los Angeles’ın tam merkezine, yani Hollywood’a çok yakın, ünlülerin tercih ettiği prestijli bir alanda yer alıyor.
Bu yeni malikane aslında The Killers grubunun gitaristi Dave Keuning ve eşi Emilie’ye aitti.
Brad Pitt’in bu eve taşınmasının en önemli nedenlerinden biri güvenlik.
İşte kapalı giriş, güçlü güvenlik sistemleri ve yoğun ağaçlarla çevrili özel bir bahçeye sahip olan evin görüntüleri:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın