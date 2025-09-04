Sophie Turner, Amazon’un Yeni Tomb Raider Dizisinde Lara Croft Olarak Karşımıza Çıkıyor!
Kaynak: https://deadline.com/2025/09/tomb-rai...
Sophie Turner, Game of Thrones ile dünya çapında tanınan ve güçlü performansıyla dikkat çeken bir oyuncu. Şimdi ise sırada çok daha farklı bir rol var. Amazon’un yeni Tomb Raider dizisinde efsanevi karakter Lara Croft’u canlandıracak.
Kaynak: Deadline
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sophie Turner’ı hepimiz Game of Thrones’taki Sansa Stark rolünden tanıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amazon, efsanevi Tomb Raider serisini bu kez dizi olarak ekrana getirmeye hazırlanıyor.
Dizinin baş yapımcısı ve yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge, Tomb Raider’ın onun için çocukluk hayali olduğunu söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın