Sophie Turner, Amazon’un Yeni Tomb Raider Dizisinde Lara Croft Olarak Karşımıza Çıkıyor!

Sinema Amazon
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 14:44

Sophie Turner, Game of Thrones ile dünya çapında tanınan ve güçlü performansıyla dikkat çeken bir oyuncu. Şimdi ise sırada çok daha farklı bir rol var. Amazon’un yeni Tomb Raider dizisinde efsanevi karakter Lara Croft’u canlandıracak.

Kaynak: Deadline

Kaynak: https://deadline.com/2025/09/tomb-rai...
Sophie Turner’ı hepimiz Game of Thrones’taki Sansa Stark rolünden tanıyoruz.

Şimdi ise bambaşka bir karakterle karşımıza çıkıyor. Amazon’un yeni Tomb Raider dizisinde Lara Croft’u oynayacak. Deadline'a göre Sophie bu rol için çok heyecanlı olduğunu söylüyor. Angelina Jolie ve Alicia Vikander’dan sonra bu karakteri canlandıracak üçüncü isim olacak. Ayrıca Sophie, bu büyük sorumluluğu Phoebe Waller-Bridge’in yanında üstlendiği için kendini güvende hissettiğini de söylemiş.

Amazon, efsanevi Tomb Raider serisini bu kez dizi olarak ekrana getirmeye hazırlanıyor.

Dizinin yaratıcısı ve baş yapımcısı Fleabag ile tanıdığımız Phoebe Waller-Bridge. Ona, ortak baş yapımcı olarak Chad Hodge eşlik ediyor. İlk bölümleri ise Shōgun dizisiyle bilinen Jonathan Van Tulleken yönetecek. Çekimlerin 2026’da başlaması planlanıyor.

Dizinin baş yapımcısı ve yaratıcısı Phoebe Waller-Bridge, Tomb Raider’ın onun için çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Lara Croft’un cesur, zeki ve eğlenceli bir karakter olduğunu, dizide de bu ruhu yansıtacaklarını belirtti. Ayrıca ekibin de en az Lara kadar tutkulu ve güçlü olduğunu vurguladı. Ayrıca Sophie Turner’ın bu rol için mükemmel bir seçim olduğunu ve Lara’ya çok yakışacağını dile getirdi. Hayranlarına 'Croft geliyor” diyerek diziyi heyecanla duyurdu.

