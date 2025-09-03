onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Burçin Terzioğlu'nun Başrolünde Oynadığı Ben Leman Dizisi Ufak Tefek Cinayetler'e Benzetildi, Herkes Coştu!

Burçin Terzioğlu'nun Başrolünde Oynadığı Ben Leman Dizisi Ufak Tefek Cinayetler'e Benzetildi, Herkes Coştu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2025 - 15:58

2017 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2018 yılında final yapan Ufak Tefek Cinayetler, yayınlandığı dönem büyük yankı uyandırmıştı. Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Ufak Tefek Cinayetler'den 7 yıl sonra Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu ve Selin Şekerci'nin başrollerini paylaştığı Ben Leman dizisi duyuruldu. Diziyi Ufak Tefek Cinayetlere benzeten izleyiciler büyük heyecana kapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ufak Tefek Cinayetler, 2018 yılında final yapsa da etkisi hala sürüyor.

Ufak Tefek Cinayetler, 2018 yılında final yapsa da etkisi hala sürüyor.

4 kadının hikayesinin anlatıldığı dizide, Oya'nın gençlik yıllarında yaşananların ardından intikam savaşını izlemiştik. Dizinin özellikle ilk bölümleri reytinglerde zirveyi kapmasını sağlamış ve nabızları yükseltmişti.

Aradan geçen 7 yılın ardından, bu kez de Ben Leman dizisi 4 kadının hikayesini konu alarak karşımıza çıkıyor!

Aradan geçen 7 yılın ardından, bu kez de Ben Leman dizisi 4 kadının hikayesini konu alarak karşımıza çıkıyor!

Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu ve Selin Şekerci'nin başrollerini paylaşacağı dizinin tanıtımı da dün yayınlandı. Beğeni toplayan tanıtım, konusuyla bir miktar Ufak Tefek Cinayetler'e benzetildi. Tabii ki dizinin fanları şimdiden heyecanlandı!

Dizinin heyecan uyandıran ilk tanıtımını böyle bırakalım:

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın