Burçin Terzioğlu'nun Başrolünde Oynadığı Ben Leman Dizisi Ufak Tefek Cinayetler'e Benzetildi, Herkes Coştu!
2017 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2018 yılında final yapan Ufak Tefek Cinayetler, yayınlandığı dönem büyük yankı uyandırmıştı. Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Ufak Tefek Cinayetler'den 7 yıl sonra Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu ve Selin Şekerci'nin başrollerini paylaştığı Ben Leman dizisi duyuruldu. Diziyi Ufak Tefek Cinayetlere benzeten izleyiciler büyük heyecana kapıldı.
Ufak Tefek Cinayetler, 2018 yılında final yapsa da etkisi hala sürüyor.
Aradan geçen 7 yılın ardından, bu kez de Ben Leman dizisi 4 kadının hikayesini konu alarak karşımıza çıkıyor!
Dizinin heyecan uyandıran ilk tanıtımını böyle bırakalım:
Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
