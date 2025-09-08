onedio
"Kötü Sözler Duydum!" Aleyna Tilki, Orkun Işıtmak'ın Programında Bazı Mekanlarda Taciz Edildiğinden Bahsetti!

Ceyda
Ceyda

08.09.2025 - 18:10
08.09.2025 - 18:10

Maalesef kadınlar olarak gittiğimiz veya bulunduğumuz her yerde kötü bir söze veya harekete maruz kalabiliyoruz. Sevilen şarkıcı Aleyna Tilki, Orkun Işıtmak'ın Youtube kanalına konuk oldu ve her kadın gibi yaşamış olduğu bu zorlu süreçten bahsetti.

Aleyna Tilki çok küçük yaşta müzik dünyasına girdi.

Çocuk yaşta söylediği şarkılarla herkesin dikkatini çekti. Kısa sürede ünlendi ve milyonlarca insan tarafından tanındı. Küçük yaşta başladığı için hem başarı hem de zorlukları aynı anda yaşadı.

Aleyna Tilki, genç yaşta yer aldığı bu sektörde ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini Orkun Işıtmak'a anlattı:

