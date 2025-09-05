onedio
Anneden Kızına: Yeni Dizi Çarpıntı'da Şerif Sezer'in Karakterinin Gençliğini Kendi Kızı Canlandıracak!

05.09.2025 - 16:24

Star TV’nin yeni dizisi Çarpıntı izleyicilere sürpriz yapıyor. Dizide Şerif Sezer, Figen karakterini canlandırıyor. Karakterin gençliğini ise kendi kızı Deniz Arna oynayacak. Anne ve kızın aynı dizide buluşması şimdiden ilgi çekti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/c...
Star TV’de ekrana gelecek Çarpıntı, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizide usta oyuncu Şerif Sezer, Alkan ailesinin büyükannesi Figen Alkan karakterini canlandırıyor. Hikâyede ailenin geçmişi ve bugünü anlatılırken, Figen’in hayatına dair önemli sahneler de ekrana yansıyacak.

Dizide Figen karakterinin gençliğini, Şerif Sezer’in gerçek hayattaki kızı Deniz Arna oynayacak.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Arna, daha önce birçok projede yer aldı. Bu kez annesinin gençliğini canlandırması, Arna'nın işini daha da özel kılıyor çünkü anne kız birlikte oynayacaklar.

