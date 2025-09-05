Anneden Kızına: Yeni Dizi Çarpıntı'da Şerif Sezer'in Karakterinin Gençliğini Kendi Kızı Canlandıracak!
Star TV’nin yeni dizisi Çarpıntı izleyicilere sürpriz yapıyor. Dizide Şerif Sezer, Figen karakterini canlandırıyor. Karakterin gençliğini ise kendi kızı Deniz Arna oynayacak. Anne ve kızın aynı dizide buluşması şimdiden ilgi çekti.
Star TV’de ekrana gelecek Çarpıntı, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.
Dizide Figen karakterinin gençliğini, Şerif Sezer’in gerçek hayattaki kızı Deniz Arna oynayacak.
