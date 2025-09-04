Kızılcık Şerbeti’yle Ünlenen Sıla Türkoğlu’nun Yeni Reklam Filminden Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı
Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu son zamanlarda genç oyuncular arasında en çok konuşulan isimlerden. Kızılcık Şerbeti sezon arasındayken popüler oyuncu yeni teklifleri de gözden geçirdi ve boşluğunu bir reklam filmi ile değerlendirmeye karar verdi. Reklam anlaşmasından kazandığı ücret ise ağızları açık bıraktı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Mynet
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı olarak hayatımıza giren Sıla Türkoğlu günden güne popülerleşmeye devam ediyor.
Türkoğlu sezon arasındaki boşluğunu bir tekstil markasının reklam yüzü olarak değerlendirdi.
