Kızılcık Şerbeti'yle Ünlenen Sıla Türkoğlu'nun Yeni Reklam Filminden Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı

Kızılcık Şerbeti’yle Ünlenen Sıla Türkoğlu’nun Yeni Reklam Filminden Aldığı Ücret Dudak Uçuklattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.09.2025 - 22:39

Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu son zamanlarda genç oyuncular arasında en çok konuşulan isimlerden. Kızılcık Şerbeti sezon arasındayken popüler oyuncu yeni teklifleri de gözden geçirdi ve boşluğunu bir reklam filmi ile değerlendirmeye karar verdi. Reklam anlaşmasından kazandığı ücret ise ağızları açık bıraktı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Mynet

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı olarak hayatımıza giren Sıla Türkoğlu günden güne popülerleşmeye devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı olarak hayatımıza giren Sıla Türkoğlu günden güne popülerleşmeye devam ediyor.

Türkoğlu, dizideki oyunculuk performansıyla öne çıkmayı başardı ve sektördeki yetenekli isimler arasında yerini aldı. Hal böyle olunca yeni projeler de art arda geldi.

Türkoğlu sezon arasındaki boşluğunu bir tekstil markasının reklam yüzü olarak değerlendirdi.

Türkoğlu sezon arasındaki boşluğunu bir tekstil markasının reklam yüzü olarak değerlendirdi.

Başarılı oyuncunun bu anlaşma için 10 milyon TL kazanç sağladığı iddia edildi. Oyuncuların kazançları sık sık gündeme gelen konulardan. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
