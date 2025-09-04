Sevilen Ünlü Çift Show TV’nin Yeni Sezon Dizisi Kadife Kelepçe’de Birlikte Rol Alacak!

Show TV’nin yeni sezon için duyurduğu Kadife Kelepçe dizisi için çalışmalar devam ediyor. Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Seda Bakan, Celal Nalçakan, Emre Bey, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kadife Kelepçe’de usta oyuncu Devrim Yakut’un da kadroda olduğu duyurulmuştu. Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş