Sevilen Ünlü Çift Show TV’nin Yeni Sezon Dizisi Kadife Kelepçe’de Birlikte Rol Alacak!

Sevilen Ünlü Çift Show TV'nin Yeni Sezon Dizisi Kadife Kelepçe'de Birlikte Rol Alacak!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
04.09.2025 - 19:47

Show TV’nin yeni sezon için duyurduğu Kadife Kelepçe dizisi için çalışmalar devam ediyor. Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Seda Bakan, Celal Nalçakan, Emre Bey, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kadife Kelepçe’de usta oyuncu Devrim Yakut’un da kadroda olduğu duyurulmuştu. Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Erol Avcı’nım yapımcılığını üstlendiği dizi için henüz set başlamadı.

Erol Avcı'nım yapımcılığını üstlendiği dizi için henüz set başlamadı.

Emre Özdür, Hazar Kozice ve Ezgi İdil Esen’in senaryosunu yazdığı Kadife Kelepçe’nin 17 Eylül’de sete çıkması planlanıyor. 

Yeni sezon için kanallar birçok dizi duyurarak iddialı bir çıkış yaptı. Kadife Kelepçe de en çok konuşulanlar arasında.

Şimdiyse Devrim Yakut’un eşi Alper Kut da diziyle anlaşmaya vardı.

Şimdiyse Devrim Yakut'un eşi Alper Kut da diziyle anlaşmaya vardı.

Devrim Yakut dizide Hayriye karakterine hayat verecekti. Eşi Alper Kut ise kötü adam olan Boris karakteriyle izleyici karşısında olacak. Başrol Seda Bakan’ın karakteri Aydan’a sıkıntılar yaratacak.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
