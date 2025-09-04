Sevilen Ünlü Çift Show TV’nin Yeni Sezon Dizisi Kadife Kelepçe’de Birlikte Rol Alacak!
Show TV’nin yeni sezon için duyurduğu Kadife Kelepçe dizisi için çalışmalar devam ediyor. Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Seda Bakan, Celal Nalçakan, Emre Bey, Şebnem Bozoklu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kadife Kelepçe’de usta oyuncu Devrim Yakut’un da kadroda olduğu duyurulmuştu. Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erol Avcı’nım yapımcılığını üstlendiği dizi için henüz set başlamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdiyse Devrim Yakut’un eşi Alper Kut da diziyle anlaşmaya vardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın