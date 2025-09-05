onedio
TRT 1’in Cennetin Çocukları Dizisinde Çıkan Afiş Krizine Oyunculardan Gönderme Paylaşım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.09.2025 - 15:26

TRT 1’in merakla beklenen dizisi Cennetin Çocukları’nda afiş krizi yaşanıyor. Her dizinin yayın dönemi yaklaştığında afiş konusu muhakkak gündeme geliyor. Cennetin Çocukları’nda da durum benzer oldu. Afişi beğenmeyen oyuncular, afişte yer almayanlar derkem gündeme geldiler. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Dizinin afişinde oyunculardan yerini beğenmeyenler olduğu için ilk afiş çöpe gitmişti.

Şimdiyse ana castta yer alıp afişte yer almamaları nedeniyle gözler Ali Gözüşirin ve Ecem Çalhan’a çevrilmişti. İkilinin duruma dair tepkisi merak edilirken selfie paylaşımları kısa sürede ilgi gördü.

İkinin pozu karşısında “afişe tepki” yorumları geldi.

Eski afişte yerinden şikayet eden oyuncular için afiş güncellemeye gitmiş, yeni hali paylaşılmıştı. Ancak yer almayanlar eklenmedi. Bakalım yeniden bir değişiklik olacak mı?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
