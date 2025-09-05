TRT 1’in Cennetin Çocukları Dizisinde Çıkan Afiş Krizine Oyunculardan Gönderme Paylaşım!
TRT 1’in merakla beklenen dizisi Cennetin Çocukları’nda afiş krizi yaşanıyor. Her dizinin yayın dönemi yaklaştığında afiş konusu muhakkak gündeme geliyor. Cennetin Çocukları’nda da durum benzer oldu. Afişi beğenmeyen oyuncular, afişte yer almayanlar derkem gündeme geldiler. Gelin detaylara geçelim!
Dizinin afişinde oyunculardan yerini beğenmeyenler olduğu için ilk afiş çöpe gitmişti.
İkinin pozu karşısında “afişe tepki” yorumları geldi.
