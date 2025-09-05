Çarpıntı Dizisiyle Buluşan Kerem Bürsin ve Lizge Cömert Setten Video Paylaşımlarıyla Hayranları Coşturdu

Yeni sezon için kanallar hazırlıklara tam gaz devam ederken yavaş yavaş dizilerin ilk bölümleri de yayınlanmaya başladı. Eylül ayına girmemizle birlikte yeni sezon tüm heyecanıyla başladı diyebiliriz. Merakla beklenen dizilerden biri de Çarpıntı olmuştu. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolü paylaşacağı dizide partnerlerden set paylaşımı gelince hayranlar adeta beğeni butonuna asıldı! Gelin detaylara geçelim…