Çarpıntı Dizisiyle Buluşan Kerem Bürsin ve Lizge Cömert Setten Video Paylaşımlarıyla Hayranları Coşturdu

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.09.2025 - 12:05

Yeni sezon için kanallar hazırlıklara tam gaz devam ederken yavaş yavaş dizilerin ilk bölümleri de yayınlanmaya başladı. Eylül ayına girmemizle birlikte yeni sezon tüm heyecanıyla başladı diyebiliriz. Merakla beklenen dizilerden biri de Çarpıntı olmuştu. Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolü paylaşacağı dizide partnerlerden set paylaşımı gelince hayranlar adeta beğeni butonuna asıldı! Gelin detaylara geçelim…

İşte paylaşım 👇

Çarpıntı ilk bölümüyle 7 Eylül Pazar akşamı seyiriciyle buluşacak!

Çarpıntı ilk bölümüyle 7 Eylül Pazar akşamı seyiriciyle buluşacak!

Dikkat çeken hikayesiyle epey konuşulacak gibi görünüyor. Usta oyuncuların ve başarılı genç isimlerin bir araya gelmesi de ilgiyi artıran etkenlerden. Bakalım reytingler nasıl olacak?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
