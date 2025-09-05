İnci Taneleri Final mi Yapacak? Yılmaz Erdoğan Dizinin Akıbetine Dair Gelişmeleri Paylaştı
İkinci sezonunu 44. bölümüyle tamamlayan İnci Taneleri’nin yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak konusuydu. “Tamam mı devam mı?” konusunda çeşitli iddialar basında yer almıştı. Ancak dizinin üçüncü sezon onayı aldığı müjdesiyle sevenleri derin bir oh çekmişti.
Peki ya üçüncü sezon çekimleri ne zaman başlayacak diye düşünülürken Yılmaz Erdoğan’ın, Netflix için yeni proje çekecek olması duyurulmuş, bu sebeple İnci Taneleri’nin ertelendiği açıklanmıştı. Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü’nün performansı dizinin ilk yayın döneminde epey sansasyon etkisi yaratmıştı.
Şimdiyse Nişantaşı’nda görüntülenen Yılmaz Erdoğan dizinin akıbetine dair soruları yanıtladı.
