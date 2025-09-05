onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İnci Taneleri Final mi Yapacak? Yılmaz Erdoğan Dizinin Akıbetine Dair Gelişmeleri Paylaştı

İnci Taneleri Final mi Yapacak? Yılmaz Erdoğan Dizinin Akıbetine Dair Gelişmeleri Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.09.2025 - 12:40

İkinci sezonunu 44. bölümüyle tamamlayan İnci Taneleri’nin yayın hayatına devam edip etmeyeceği merak konusuydu. “Tamam mı devam mı?” konusunda çeşitli iddialar basında yer almıştı. Ancak dizinin üçüncü sezon onayı aldığı müjdesiyle sevenleri derin bir oh çekmişti.

Peki ya üçüncü sezon çekimleri ne zaman başlayacak diye düşünülürken Yılmaz Erdoğan’ın, Netflix için yeni proje çekecek olması duyurulmuş, bu sebeple İnci Taneleri’nin ertelendiği açıklanmıştı. Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü’nün performansı dizinin ilk yayın döneminde epey sansasyon etkisi yaratmıştı.

Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü’nün performansı dizinin ilk yayın döneminde epey sansasyon etkisi yaratmıştı.

Hazar Ergüçlü’nün yanı sıra; Kubilay Aka, Selma Ergeç, Suat Güzey, Ülkü Hilal Çiftçi, Özgün Çoban gibi güçlü isimlerin de kadroda yer alması dizinin popülaritesini artırmıştı. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkmasını saymıyoruz bile…

Şimdiyse Nişantaşı’nda görüntülenen Yılmaz Erdoğan dizinin akıbetine dair soruları yanıtladı.

Şimdiyse Nişantaşı’nda görüntülenen Yılmaz Erdoğan dizinin akıbetine dair soruları yanıtladı.

Netflix için Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin çekimleri nedeniyle İnci Taneleri’nin ocak ayında sete çıkacağını dile getirdi: “Ocakta çekime başlayacağız. Şubatta yayınlanacak. Yeni isimler olacak ama daha belli değil.”

Anlaşıldığı üzere şu an için final kararı yok gibi görünüyor. İnci Taneleri şubat ayında yeniden bizimle olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın