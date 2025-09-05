onedio
Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un En Yakını Olacak İsim Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.09.2025 - 08:59

BKM’nin Netflix için hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi için çalışmalar devam ediyor. Yılmaz Erdoğan Organize İşler için İnci Taneleri’nin çekimlerini ertlemek durumunda kalmıştı. Dizinin çekimlerinin 25 Eylül’de başlaması planlanıyor. Cast çalışmaları da sürerken kadroya bir ismin daha katıldığını Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Organize İşler projesinin filmleri epey ilgi görmüştü.

Türk filmleri arasında da sıkça ismi anılan yapımlardan olmuştu. Hal böyle olunca şanslarını bir de diziden yana kullanmak istediler. Proje, Organize İşler: Karun Hazinesi adıyla Netflix’te yayına hazırlanıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ yeniden kadroda. Sağ kolu ise Cihan Talay oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Cihan Talay dizide Nektar karakterini oynayacak. Öncesinde Organize İşler filminde de rol almıştı. Başarılı kadrosuyla dizi şimdiden merak uyandırıyor.

Elif Sude Yenidoğan
