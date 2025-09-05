Organize İşler: Karun Hazinesi Dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un En Yakını Olacak İsim Belli Oldu
BKM’nin Netflix için hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi için çalışmalar devam ediyor. Yılmaz Erdoğan Organize İşler için İnci Taneleri’nin çekimlerini ertlemek durumunda kalmıştı. Dizinin çekimlerinin 25 Eylül’de başlaması planlanıyor. Cast çalışmaları da sürerken kadroya bir ismin daha katıldığını Birsen Altuntaş açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Organize İşler projesinin filmleri epey ilgi görmüştü.
Kıvanç Tatlıtuğ yeniden kadroda. Sağ kolu ise Cihan Talay oldu.
