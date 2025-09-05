onedio
Tuba Büyüküstün Yeni Film Projesiyle Çok Konuşulacak: “Sultana” Filminde Direk Dansçısı Oluyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.09.2025 - 10:32

Sektörün en sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün, yeni proje hazırlığında. En son Dehşet Bey filmi için kamera karşısına geçmişti. Şimdiyse Sultana adlı filmde başrol karaktere hayat verecek. Gazeteci Birsen Altuntaş filme ve role dair detayları aktardı. Gelin birlikte öğrenelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Dehşet Bey filminde Barış Arduç’la bir araya gelmişlerdi.

Proje 21 Ekim’den itibaren Prime Video’da izlenebilecek. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ise ara vermeden projeleri değerlendirmeye devam etti. Erdi Işık’ın kaleminden çıkacak olan Sultana filmiyle anlaşan güzel oyuncu başrolde yer alacak.

Beyaz perde için hazırlanan Sultana filminde yedi direk dansçısının hikayesi anlatılacak.

Tuba Büyüküstün de onlardan biri olan Meral karakterini oynayacak. Hikaye İstanbul’un popüler gece kulübünde hayat bulacak. Çekimlerin ise kasım ayında başlaması planlanıyor.

