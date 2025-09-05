Tuba Büyüküstün Yeni Film Projesiyle Çok Konuşulacak: “Sultana” Filminde Direk Dansçısı Oluyor
Sektörün en sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün, yeni proje hazırlığında. En son Dehşet Bey filmi için kamera karşısına geçmişti. Şimdiyse Sultana adlı filmde başrol karaktere hayat verecek. Gazeteci Birsen Altuntaş filme ve role dair detayları aktardı. Gelin birlikte öğrenelim!
Dehşet Bey filminde Barış Arduç’la bir araya gelmişlerdi.
Beyaz perde için hazırlanan Sultana filminde yedi direk dansçısının hikayesi anlatılacak.
