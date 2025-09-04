Woody Allen, ‘Celebrity’de Trump’ı Yönetmişti: Şimdi Yine Filminde Oynatmak İstiyor
Woody Allen, sürpriz açıklamasıyla gündeme geldi. Ünlü yönetmen, Donald Trump’ı yeni filminde oynaması için davet etmek istediğini söyledi. Hatırlarsanız, 1998 yapımı Celebrity’de Trump kısa bir sahnede kendisi olarak yer almıştı. O dönem bu sürpriz sahne, sinema ile siyasetin sınırlarını bulanıklaştırmıştı. Allen, Trump’la çalışmayı olumlu bir deneyim olarak hatırladığını dile getirdi. Şimdi ise politik görüşlerinden bağımsız olarak, yalnızca oyunculuk yönünü ön plana çıkararak tekrar birlikte çalışmak istediğini vurguladı.
Kaynak: Independent
Woody Allen, Bill Maher’ın podcast programında samimi bir itirafta bulundu.
Allen, siyasi görüşlerinin Trump ile büyük ölçüde uyuşmadığını da vurguladı.
