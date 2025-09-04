onedio
article/share
Woody Allen, ‘Celebrity’de Trump’ı Yönetmişti: Şimdi Yine Filminde Oynatmak İstiyor

Woody Allen, ‘Celebrity’de Trump’ı Yönetmişti: Şimdi Yine Filminde Oynatmak İstiyor

04.09.2025 - 23:43

Woody Allen, sürpriz açıklamasıyla gündeme geldi. Ünlü yönetmen, Donald Trump’ı yeni filminde oynaması için davet etmek istediğini söyledi. Hatırlarsanız, 1998 yapımı Celebrity’de Trump kısa bir sahnede kendisi olarak yer almıştı. O dönem bu sürpriz sahne, sinema ile siyasetin sınırlarını bulanıklaştırmıştı. Allen, Trump’la çalışmayı olumlu bir deneyim olarak hatırladığını dile getirdi. Şimdi ise politik görüşlerinden bağımsız olarak, yalnızca oyunculuk yönünü ön plana çıkararak tekrar birlikte çalışmak istediğini vurguladı.

Kaynak: Independent

Woody Allen, Bill Maher’ın podcast programında samimi bir itirafta bulundu.

Donald Trump’la Celebrity setinde çalışmanın keyifli olduğunu söyledi. O sahnede Trump kendisi olarak kısa bir şekilde yer almıştı. Allen programda Trump’ı “kamera karşısında doğal ve yetenekli” bir isim olarak andı.

Allen, siyasi görüşlerinin Trump ile büyük ölçüde uyuşmadığını da vurguladı.

Ancak ekranda Trump’ı izlerken saygı duyduğunu belirtti. Allen, Trump’ın sette “görevini tam yapan, nazik ve profesyonel biri” olduğunu da söyledi ve 'Keşke şimdi onu yönetebilseydim. Şimdi başkan olduğu için onu yönetmeme izin verseydi, sanırım harikalar yaratabilirdim' sözlerini ekledi. Hayali siyasi değil, sanatsal bir işbirliği kurmak. Görünen o ki, sinema ve siyaset kesişimi yine konuşulacak. Allen’in bu isteği, bakalım hayat bulacak mı?

