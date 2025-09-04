onedio
Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü'nün Farklı Diziler Olmasına Rağmen Benzer Karakterlere Sahip Olduğunun Kanıtları!

Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü'nün Farklı Diziler Olmasına Rağmen Benzer Karakterlere Sahip Olduğunun Kanıtları!

Aşk-ı Memnu Yaprak Dökümü
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
04.09.2025 - 11:53

İkon karakterleri, olay sahneleriyle Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü dizilerini unutmak mümkün değil. Yıllar geçmesine rağmen hala izlenebiliyor. Bu dizileri hala izlerken bir şey fark ettik... Aslında karakterleri birbirlerine ne kadar da benziyor.

Saflıkta yarışabilecek o ikili: Leyla & Nihal

Saflıkta yarışabilecek o ikili: Leyla & Nihal
İkisi de ya sürekli ağlıyor ya da gördükleri her yalancıya inanıyorlar. Neyse ki bir arada değiller. Yoksa kimse onları dolandırılmaktan kurtaramazdı.

Aslında yakışırlardı...

Aslında yakışırlardı...
7/24 gizlice milleti izler, gül gibi geçinirlerdi. Destekledim.

Firdevs Hanım'a erkenden felç geçirtecek ikili: Bihter & Ferhunde

Firdevs Hanım'a erkenden felç geçirtecek ikili: Bihter & Ferhunde
Kabul edelim, ikisi bir aradayken laf sokulmadık insan bırakmazlardı. Ortalık birbirine karışırdı.

Korkak ama sorsan gerçek prensler: Oğuz & Behlül

Korkak ama sorsan gerçek prensler: Oğuz & Behlül
Hiçbir cesareti olmayan ama kızlarla konuşurken 'Buraları ben yarattım.' havalarında olan iki benzer karakter. Hatta benzer değil, iki aynı karakter.

Erkeklere haddini bildiren iki karakter: Firdevs Hanım ve Ferhunde

Erkeklere haddini bildiren iki karakter: Firdevs Hanım ve Ferhunde
Firdevs'ten hala korkuyor olacağım ki adından sonra hanım getirmeden duramıyorum. Öyle bir kraliçe. Ferhunde Firdevs'in altında sağlam ezilirdi ama zekaları, hain düşünceleri neredeyse aynı.

Kim ne derse okey olacak ikili: Matmazel & Fikret

Kim ne derse okey olacak ikili: Matmazel & Fikret
Sanki Adnan 'Matmazel seni artık uzaya gönderme kararı aldım.' dese, Matmazel buna da 'Tabii, olur.' diyecek gibiydi. Fikret bir tık daha aksiydi belki ama onun sessizliği de dizi boyunca devam etti.

Tespitler bu kadar. Siz en çok hangi karakterleri benzettiniz?

