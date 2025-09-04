Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü'nün Farklı Diziler Olmasına Rağmen Benzer Karakterlere Sahip Olduğunun Kanıtları!
İkon karakterleri, olay sahneleriyle Aşk-ı Memnu ve Yaprak Dökümü dizilerini unutmak mümkün değil. Yıllar geçmesine rağmen hala izlenebiliyor. Bu dizileri hala izlerken bir şey fark ettik... Aslında karakterleri birbirlerine ne kadar da benziyor.
Saflıkta yarışabilecek o ikili: Leyla & Nihal
Aslında yakışırlardı...
Firdevs Hanım'a erkenden felç geçirtecek ikili: Bihter & Ferhunde
Korkak ama sorsan gerçek prensler: Oğuz & Behlül
Erkeklere haddini bildiren iki karakter: Firdevs Hanım ve Ferhunde
Kim ne derse okey olacak ikili: Matmazel & Fikret
