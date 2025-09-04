onedio
La Casa de Papel’in Yaratıcılarından Netflix İçin Yeni Dizi: Milyarderlerin Sığınağı Fragmanıyla Konuşuluyor!

La Casa de Papel'in Yaratıcılarından Netflix İçin Yeni Dizi: Milyarderlerin Sığınağı Fragmanıyla Konuşuluyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.09.2025 - 21:04

Netflix’in yeni dizisi duyuruldu ve şimdiden gündem oldu. İzleyicilerin heyecanını artıran detaylardan biri de projenin La Casa de Papel ekibinden gelmesi. Hatırlarsanız, La Casa de Papel yayınlandığı dönem dünya çapında büyük bir fenomen olmuş, karakterleri ve sahneleriyle uzun süre hafızalardan silinmemişti. Yeni dizi Milyarderlerin Sığınağı da aynı etkiyi yaratıp yaratamayacağına dair konuşuluyor. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independemt

Önce fragmana göz atalım! 👇

Netflix, izleyicilerin sabırsızlıkla bekleyeceği yeni bir projeyi gündeme taşıdı.

Netflix, izleyicilerin sabırsızlıkla bekleyeceği yeni bir projeyi gündeme taşıdı.

Dizinin La Casa de Papel ekibinden çıkacak olması, beklentileri doğal olarak yükseltti. La Casa de Papel, kısa sürede milyonları peşinden sürükleyen bir yapım haline gelmişti. Aynı yaratıcıların elinden çıkan bu yeni proje için benzer bir ilgi olacağı şimdiden düşünülüyor. 

Yapımın konusu ve detayları adım adım paylaşılırken, izleyici yorumları da artmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada heyecanlı paylaşımlar dikkat çekiyor. Dizinin Netflix’in uluslararası listelerinde üst sıralara yerleşeceği şimdiden tahmin ediliyor. Yayın tarihi 19 Eylül olan dizi için heyecan giderek büyüyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
