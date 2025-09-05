onedio
Çocukluk Aşkımız, Şimdi Kendi Aşkıyla Yürüyüşte: Harry Styles ve Zoe Kravitz Çifti, New York’ta Görüntülendi!

05.09.2025 - 12:27

Ergenliğimiz onun şarkılarını dinleyerek geçti. One Direction konserinde olduğumuzu ve onun da sahneden bizi fark ettiğini hayal ettik hep. Harry Styles... Çocukluk aşkımız Styles, sevgilisi Zoe Kravitz ile New York'ta yürüyüş yaparken görüntülendi. Kıskançlık yapamayacağız, hoş görünüyorlar.

Harry Styles ve Zoe Kravitz’in adı aslında bir süredir birlikte anılıyor.

Harry Styles ve Zoe Kravitz’in adı aslında bir süredir birlikte anılıyor.

İkili, ilk kez geçtiğimiz Ağustos ayında Londra’da, Zoe’nin film galası sonrası bir mekânda samimi halleriyle yakalanmışlardı. Ardından Roma’da kol kola görüntülendiler. Birlikte sık sık kameralara yansımalarına rağmen resmi bir açıklama yapmamışlardı.

İkili New York'ta el ele basılınca artık açıklanacak bir durum kalmadı tabii...

İkili New York'ta el ele basılınca artık açıklanacak bir durum kalmadı tabii...

Sonunda aldık şu fotoğrafı. Gerçekler acıdır ama evet... Çocukluk aşkımız kendi aşkıyla el ele New York'ta öylece yürüyor. Tarz görünüyolar ne yalan söyleyelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

