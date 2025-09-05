onedio
Jason Momoa'nın Pembiş Terlik ve Ojelerine Yorum Üstüne Yorum Yağdı!

Jason Momoa'nın Pembiş Terlik ve Ojelerine Yorum Üstüne Yorum Yağdı!

Jason Momoa Venedik Film Festivali'ne daha önce onun üstünde hiç görmediğimiz bir tarzla çıktı. Pembe takım elbisesini, pembe terlik ve aynı zamanda pembe ojelerle tamamlamıştı. Bu durum tabii ki sosyal medyada çok yoruma sebep oldu.

Aquaman ve Game of Thrones gibi yapımlardan tanıdığımız Jason Momoa, şu sıralar yeni filmi için Venedik Film Festivali’ne katıldı.

Rol aldığı yapımın prömiyerinde kırmızı halıya çıkan oyuncu, bu defa tarzıyla herkesi şaşırttı. Pembe takım elbisesiyle alışılmışın dışına çıktığı belliydi ama bu tarzına eklediği şaşırtıcı bir dokunuş daha vardı...

Bu dokunuş pembe terlik ve ojeleriydi, nasıl da tutturmuş renkleri!

Takım elbisesine uyumlu şekilde seçtiği pembe ojeler ve rahat terlikler, onun tarzından çok daha farklıydı ve tabii ki sosyal medya kullanıcıları bu olaya yorumlar yağdırdı. Kimisi çok beğenirken kimisi şoka uğramış gibi görünüyordu.

