Jason Momoa'nın Pembiş Terlik ve Ojelerine Yorum Üstüne Yorum Yağdı!
Jason Momoa Venedik Film Festivali'ne daha önce onun üstünde hiç görmediğimiz bir tarzla çıktı. Pembe takım elbisesini, pembe terlik ve aynı zamanda pembe ojelerle tamamlamıştı. Bu durum tabii ki sosyal medyada çok yoruma sebep oldu.
Aquaman ve Game of Thrones gibi yapımlardan tanıdığımız Jason Momoa, şu sıralar yeni filmi için Venedik Film Festivali’ne katıldı.
Bu dokunuş pembe terlik ve ojeleriydi, nasıl da tutturmuş renkleri!
