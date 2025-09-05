Hoşçakal Yaz: Serenay Sarıkaya, Instagram Üzerinden Paylaştığı Fotoğraflarla Yaza Veda Etti!
Her oynadığı sahneyi güzelleştiren bir isim: Serenay Sarıkaya. Bu yaz da paylaştığı fotoğraflardan gittiği yerleri güzelleştirdiğini gördük. Sarıkaya, yaptığı tatilde çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak yaza veda etti. E onsuz yaza veda olmazdı. Her yaz her yaz, alışmıştık açıkçası.
Serenay Sarıkaya, her yaz olduğu gibi bu yaz da takipçilerini fotoğraflara doydu ve bu pozlarla yaza veda etti:
Sarıkaya, yaza veda ettiği fotoğrafları "Yerler ve anılar" başlığı ile paylaştı.
Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
