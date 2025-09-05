onedio
Hoşçakal Yaz: Serenay Sarıkaya, Instagram Üzerinden Paylaştığı Fotoğraflarla Yaza Veda Etti!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
05.09.2025 - 13:02

Her oynadığı sahneyi güzelleştiren bir isim: Serenay Sarıkaya. Bu yaz da paylaştığı fotoğraflardan gittiği yerleri güzelleştirdiğini gördük. Sarıkaya, yaptığı tatilde çekildiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşarak yaza veda etti. E onsuz yaza veda olmazdı. Her yaz her yaz, alışmıştık açıkçası.

Serenay Sarıkaya, her yaz olduğu gibi bu yaz da takipçilerini fotoğraflara doydu ve bu pozlarla yaza veda etti:

Yetenekli oyuncunun Instagram platformunda neredeyse 11 milyon takipçisi var. Paylaştığı her fotoğraf anında yüz binlerce beğeni alıyor.

Sarıkaya, yaza veda ettiği fotoğrafları "Yerler ve anılar" başlığı ile paylaştı.

Sarıkaya pozu denilen bir şey gerçekten var. Yaz ona çok yakışıyor.

Paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraflardaki tarzı ve enerjisi 'Serenay bir yaz kadını!' diye düşündürdü bize. Her yaz başka bir pozuna bayılıyoruz.

