Kaynananın İzinden! Kate Middleton, Rugby Maçında Diana’nın Kıyafetini Giyerek Herkese Nostalji Yaşattı!

08.09.2025 - 18:34

Kate Middleton, hafta sonu İngiltereAvustralya rugby maçında tribünlerdeydi. Siyah takımı ve beyaz bluzu ile dikkat çeken Prenses, görünümüyle Diana’nın yıllar önceki ikonik tarzına benzetildi. 

Kaynak: Daily Mail

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/galleries...
Kate Middleton, hafta sonu Brighton & Hove Albion Stadyumu’nda tribünlerdeydi.

İngiltere’nin Red Roses kadın takımı, Avustralya’ya karşı sahaya çıktı. Kate, Rugby Football Union’ın koruyucusu olarak maçı yerinde takip etti. 43 yaşındaki Prenses, tribünden takıma alkışlarla destek verdi ve fotoğraflardan da görüyoruz ki maçı büyük bir heyecanla izledi.

Kate’in kombini, Prenses Diana’nın 1986’da Vancouver’da Bryan Adams ile buluşurken giydiği siyah takım ve beyaz fırfırlı bluzu hatırlattı.

O dönemde Jasper Conran imzalı bu kıyafet, Diana’nın balo elbiselerinden takım şıklığına geçişinin sembolü olmuştu. Kate’in siyah Alexander McQueen ceketi, Roland Mouret geniş paça pantolonu ve Knatchbull bluzu, adeta bu ikonik stili hatırlatmıştı.

Kate’in bu görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bazıları Diana'nın oğullarıyla büyüdüklerini ve bu tarzı yeniden görmenin çok hoş olduğunu söylerken bazıları da Kate'nin 'cosplay' (taklit etmek) yaptığını esprili bir şekilde ifade etti. Siz nasıl buldunuz?

