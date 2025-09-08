Kaynananın İzinden! Kate Middleton, Rugby Maçında Diana’nın Kıyafetini Giyerek Herkese Nostalji Yaşattı!
Kate Middleton, hafta sonu İngiltere–Avustralya rugby maçında tribünlerdeydi. Siyah takımı ve beyaz bluzu ile dikkat çeken Prenses, görünümüyle Diana’nın yıllar önceki ikonik tarzına benzetildi.
Kate Middleton, hafta sonu Brighton & Hove Albion Stadyumu’nda tribünlerdeydi.
Kate’in kombini, Prenses Diana’nın 1986’da Vancouver’da Bryan Adams ile buluşurken giydiği siyah takım ve beyaz fırfırlı bluzu hatırlattı.
Kate’in bu görünümü sosyal medyada büyük ilgi gördü.
