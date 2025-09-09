onedio
Meğer Ne İzliyorlarmış! Prens Harry, Eşi Meghan Markel'la Netflix'te İzlediği Dizileri Açıkladı!

Ceyda
Ceyda
09.09.2025 - 11:06

Prens Harry, WellChild Ödülleri'nde birçok açıklama yaptı. Yaptığı açıklamalar arasında eşi Meghan Markel'la izlediği Netflix dizilerinin listesi de vardı. Bizim için de iyi oldu aslında. İzleyecek dizi alıyorduk. Teşekkürler Prens. Yalnız... Bir tane dizi herkes tarafından dikkat çekti. 'Bunu mu izliyorlar cidden?' olduk. 

Prens Harry WellChild Ödülleri’ndeydi.

Bu etkinlik onun için çok özel çünkü yıllardır hasta çocuklara ve ailelerine destek veriyor. Kraliyet görevlerinden ayrılsa da bu organizasyondan hiç kopmadı. Oraya gitmesinin sebebi de aslında çocuklara ve ailelerine moral vermek.

Sahnede konuşmasından sonra sıra özel röportaja geldi ve konu günlük hayatlara çevrildi tabii ki.

Harry, Meghan’la akşamları ekran başında vakit geçirdiklerinden bahsetti. Bu kısım herkesi daha da meraklandırdı çünkü izledikleri dizileri tek tek anlatıyordu.

Ve Harry sonunda eşi Meghan'la birlikte izlediği Netflix dizi listesini verdi.

İlk olarak politik gerilim bir dizi olan Hostage'den bahsetti. Ardından öyle bir isim verdi ki herkesi şoka soktu: Love Is Blind.

Listedeki bir yapım tamam ama diğer yapımı duyunca "Ne alaka?" demeden duramadık, ne yalan söyleyeyim.

Hostage, politik gerilim türünde, heyecanlı ve sürükleyici bir dizi. Açıkçası Harry ve Meghan’ın bu tarz bir yapımı izlemesine hiç şaşırmadık. Ama Love Is Blind ismini duyunca bir şok geldi tabii. Çünkü o, tamamen reality şov formatında bir aşk programı. Kısmetse Olur gibi düşünün yani. Siz ne düşündünüz bu konu hakkında?

