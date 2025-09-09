Meğer Ne İzliyorlarmış! Prens Harry, Eşi Meghan Markel'la Netflix'te İzlediği Dizileri Açıkladı!
Kaynak: https://people.com/prince-harry-revea...
Prens Harry, WellChild Ödülleri'nde birçok açıklama yaptı. Yaptığı açıklamalar arasında eşi Meghan Markel'la izlediği Netflix dizilerinin listesi de vardı. Bizim için de iyi oldu aslında. İzleyecek dizi alıyorduk. Teşekkürler Prens. Yalnız... Bir tane dizi herkes tarafından dikkat çekti. 'Bunu mu izliyorlar cidden?' olduk.
Kaynak: People
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prens Harry WellChild Ödülleri’ndeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahnede konuşmasından sonra sıra özel röportaja geldi ve konu günlük hayatlara çevrildi tabii ki.
Ve Harry sonunda eşi Meghan'la birlikte izlediği Netflix dizi listesini verdi.
Listedeki bir yapım tamam ama diğer yapımı duyunca "Ne alaka?" demeden duramadık, ne yalan söyleyeyim.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın