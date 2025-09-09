onedio
Tam Bir Baba! Justin Bieber, 1 Yaşındaki Oğlu Jack Blues'la Geçirdiği Tatlı Anını Takipçileriyle Paylaştı!

Ceyda
09.09.2025 - 10:32

Bir zamanlar sahneden ve kızların hayallerinden çıkmayan çocukluk aşkımız Justin Bieber, 1 yaşındaki oğlu Jack Blues'la tatlı bir anını paylaştı. Biz baba olmasına alışamadık ama o baya alışmış görünüyor. Yakışmış da. Fotoğrafa baktıkça 'Ne çabuk geçti.' diye düşünüyor insan.

8 Eylül Pazartesi günü Justin Bieber oğluyla vakit geçirirken Instagram'ı da unutmadı ve takipçileriyle kırmızı kazaklı ve bereli fotoğraflarını paylaştı.

Eşi Hailey Bieber da oradaydı ve o da oğullarıyla birlikte paylaşım yapıyordu. (Yüzünü göstermeden.) Ailecek suyun üstünde kayıkta vakit geçiriyorlardı. Justin yalnızca kendi olduğu bir fotoğrafı da paylaştı ama tabii ki oğluyla olan fotoğraf daha duygusal ve daha tatlı bulundu.

Sosyal medyada hayranlar tarafından çok tatlı bulunan bu fotoğrafta Justin Bieber, kayıkta 1 yaşındaki oğlu Jack Blues'laydı.

Sırtları kameraya dönüktü ve yine küçük Bieber'ın yüzünü göremiyorduk. Justin ise tam bir baba modundaydı. Jack Blues'a bakın, minicik. 🥺

