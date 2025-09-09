Tam Bir Baba! Justin Bieber, 1 Yaşındaki Oğlu Jack Blues'la Geçirdiği Tatlı Anını Takipçileriyle Paylaştı!
Bir zamanlar sahneden ve kızların hayallerinden çıkmayan çocukluk aşkımız Justin Bieber, 1 yaşındaki oğlu Jack Blues'la tatlı bir anını paylaştı. Biz baba olmasına alışamadık ama o baya alışmış görünüyor. Yakışmış da. Fotoğrafa baktıkça 'Ne çabuk geçti.' diye düşünüyor insan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 Eylül Pazartesi günü Justin Bieber oğluyla vakit geçirirken Instagram'ı da unutmadı ve takipçileriyle kırmızı kazaklı ve bereli fotoğraflarını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada hayranlar tarafından çok tatlı bulunan bu fotoğrafta Justin Bieber, kayıkta 1 yaşındaki oğlu Jack Blues'laydı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın