Ariana Yardım İstiyorsan Göz Kırp! Sabrina Carpenter, VMAs'ta Ariana Grande'yle İlginç Bir Poz Verdi!
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrit...
VMAs biter ama dedikoduları bitmez. Bu sefer dedikodu malzemeleri Sabrina Carpenter ve Ariana Grande'den. İkili ödül gecesinde buluştu ve birlikte kameralara poz verdi. Yalnız bir pozları, hayranlara ilginç geldi. Abartılacak bir poz değil biliyoruz ama sosyal medya durur mu?
Kaynak: Mirror
Ariana Grande, bu yıl VMAs’te iki ödül kazanmak için sahnedeydi. Sabrina Carpenter ise müzik klibi ödülü ve sahne performansı için geceye katıldı.
Sabrina ve Ariana, ilk karşılaşmalarından sonra kameralara poz vermeye devam ettiler. Yalnız... Pozlarda bir detay vardı:
Fotoğraf çekildiği saniyeyle itibaren sosyal medyaya düştü ve tabii ki kullanıcılar buna tepki vermeden yapamazdı.
👇
👇
👇
👇
👇
Siz poz hakkında ne düşündünüz?
