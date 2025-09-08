onedio
Ariana Yardım İstiyorsan Göz Kırp! Sabrina Carpenter, VMAs'ta Ariana Grande'yle İlginç Bir Poz Verdi!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
08.09.2025 - 20:15

VMAs biter ama dedikoduları bitmez. Bu sefer dedikodu malzemeleri Sabrina Carpenter ve Ariana Grande'den. İkili ödül gecesinde buluştu ve birlikte kameralara poz verdi. Yalnız bir pozları, hayranlara ilginç geldi. Abartılacak bir poz değil biliyoruz ama sosyal medya durur mu?

Ariana Grande, bu yıl VMAs’te iki ödül kazanmak için sahnedeydi. Sabrina Carpenter ise müzik klibi ödülü ve sahne performansı için geceye katıldı.

İkili bir araya gelince, hayranlar neredeyse o gecenin anlamını unuttu ve yalnızca en sevdikleri şarkıcıların bir araya gelmesine odaklandı.

Sabrina ve Ariana, ilk karşılaşmalarından sonra kameralara poz vermeye devam ettiler. Yalnız... Pozlarda bir detay vardı:

Sabrina poz verirken bir anda ellerini Ariana'nın boynuna doladı. Heyecandan mı yoksa esprili bir an katmak için mi yaptı anlamadık ama bu poz sosyal medyada alay konusu oldu.

Fotoğraf çekildiği saniyeyle itibaren sosyal medyaya düştü ve tabii ki kullanıcılar buna tepki vermeden yapamazdı.

Sosyal medyada bu poza yorumlar yağdı. Kimi şaka olduğunu düşünürken kimi bu pozun anlamında derinlik aradı. Ama genellikle poz, alay konusu olmuştu.

'Neden onu boğuyor?'

'Ellerinin boğazında olması biraz agresifçe.'

'Ariana'nın yardıma ihtiyacı var.'

'Bu normal değil ve bunun hakkında bir şey söyleyebilmeliyiz.'

Siz poz hakkında ne düşündünüz?

