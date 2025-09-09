onedio
Titanic Yıldızı Tempo Düşürüyormuş! Leonardo DiCaprio Kariyeri Konusunda Yavaşlayacağını Açıkladı!

09.09.2025 - 13:55

Titanic'te soğuktan donmuş Jack'e hayat veren Leonardo DiCaprio, yıllarca dünyanın yıldızı olmaya devam etti. Yaptığı her işle konuşuldu. Bugün ise kariyerinde artık bir dönüm noktasına geldiğini söylüyor. Verdiği son röportajda da bu konuya değindi.

Kaynak: People

Kaynak: https://people.com/leonardo-dicaprio-...
Leonardo DiCaprio, 90’larda Titanic filmiyle dünya çapında bir yıldız haline geldi.

O dönemden bu yana hem Oscar ödüllü performansları hem de çevre konularındaki duyarlılığıyla adından söz ettirdi. Bugün ise Hollywood’un en güçlü aktörlerinden biri olarak yoluna devam ediyor.

Ancak son açıklamasında artık hızını biraz düşürdüğünü, kariyerinde daha seçici olacağını söyledi.

Leonardo DiCaprio son röportajında artık biraz yavaşlamak istediğini anlattı. Ama özel projelere asla hayır diyemeyeceğini de ekledi. Özellikle çok hayran olduğu yönetmen Paul Thomas Anderson’la çalışmanın onun için büyük bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Leonardo DiCaprio, 50 yaşına yaklaşırken artık zamanını daha anlamlı kullanmak istediğini söyledi.

Ödüller ya da gişe rekorlarından çok, iz bırakacak ve düşündürecek filmlerde yer almanın onun için daha değerli olduğunu anlattı. Ayrıca annesi Irmelin’in hayatındaki en büyük rol modeli olduğunu, onun açık sözlü tavırlarını örnek aldığını da ekledi.

