Titanic Yıldızı Tempo Düşürüyormuş! Leonardo DiCaprio Kariyeri Konusunda Yavaşlayacağını Açıkladı!
Titanic'te soğuktan donmuş Jack'e hayat veren Leonardo DiCaprio, yıllarca dünyanın yıldızı olmaya devam etti. Yaptığı her işle konuşuldu. Bugün ise kariyerinde artık bir dönüm noktasına geldiğini söylüyor. Verdiği son röportajda da bu konuya değindi.
Leonardo DiCaprio, 90’larda Titanic filmiyle dünya çapında bir yıldız haline geldi.
Ancak son açıklamasında artık hızını biraz düşürdüğünü, kariyerinde daha seçici olacağını söyledi.
Leonardo DiCaprio, 50 yaşına yaklaşırken artık zamanını daha anlamlı kullanmak istediğini söyledi.
