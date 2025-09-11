Baba - Oğul Sonunda Kavuştu! Prens Harry, 18 Ay Sonra Babası Kral Charles'la Buluştu!
Kaynak: https://people.com/prince-harry-reuni...
Prens Harry normalde Amerika’da yaşıyor ama bu kez özel bir ziyaret için İngiltere’ye geldi. En çok konuşulan şey ise uzun süredir görmediği babası Kral Charles’la buluşması oldu. Baba - oğul neredeyse 18 aydır görüşmediği için bu buluşma herkesi heyecanlandırdı.
Kaynak: People
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aylar sonra İngiltere’ye dönen Prens Harry, bu kez hem anma törenleri hem de bazı etkinlikler için ülkedeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prens Harry'nin İngiltere ziyaretinde en çok şaşırtan hareketi 18 ay sonra babası Charles ile buluşması oldu.
Prens Harry ile Kral Charles’ın arası uzun zamandır gergindi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Meghan, para tırtıklaması için göndermiştir ya da yeni kitabına malzeme için belki de böcek yerleştirmiştir:D