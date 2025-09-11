Baba - Oğul Sonunda Kavuştu! Prens Harry, 18 Ay Sonra Babası Kral Charles'la Buluştu!

Özellikle Harry’nin Amerika’ya taşınması ve kitap ile röportajlarda kraliyet hakkında anlattıkları bu ilişkiyi daha da zor hale getirdi. Babasının sağlık sorunları çıktığında bile ikilinin pek görüşmediği biliniyordu. Bu yüzden 18 ay sonra yapılan buluşma, birçok kişi için önemli bir adım olarak görüldü. Ama yine de tamamen aralarındaki sorunların çözüldüğü düşünülmüyor.