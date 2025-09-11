onedio
Baba - Oğul Sonunda Kavuştu! Prens Harry, 18 Ay Sonra Babası Kral Charles'la Buluştu!

Ceyda
11.09.2025 - 14:30

Prens Harry normalde Amerika’da yaşıyor ama bu kez özel bir ziyaret için İngiltere’ye geldi. En çok konuşulan şey ise uzun süredir görmediği babası Kral Charles’la buluşması oldu. Baba - oğul neredeyse 18 aydır görüşmediği için bu buluşma herkesi heyecanlandırdı.

Kaynak: People

Kaynak: https://people.com/prince-harry-reuni...
Aylar sonra İngiltere’ye dönen Prens Harry, bu kez hem anma törenleri hem de bazı etkinlikler için ülkedeydi.

İlk olarak Kraliçe Elizabeth’in üçüncü ölüm yıl dönümünde Windsor’a gidip çelenk bıraktı. Sonra Londra’da WellChild Awards törenine katıldı, hasta çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Ardından Nottingham’a geçti, gençler için yapılan projeleri ziyaret etti ve bağış açıkladı. Bir de Imperial College’da yaralanmalar üzerine çalışan bir merkezi gezdi.

Prens Harry'nin İngiltere ziyaretinde en çok şaşırtan hareketi 18 ay sonra babası Charles ile buluşması oldu.

İkili, Londra’daki Clarence House’da bir araya geldi. Bu görüşme tam 18 ay sonra gerçekleşti ve yaklaşık 55 dakika sürdü. Baba-oğulun çay eşliğinde sohbet ettikleri söylendi.

Prens Harry ile Kral Charles’ın arası uzun zamandır gergindi.

Özellikle Harry’nin Amerika’ya taşınması ve kitap ile röportajlarda kraliyet hakkında anlattıkları bu ilişkiyi daha da zor hale getirdi. Babasının sağlık sorunları çıktığında bile ikilinin pek görüşmediği biliniyordu. Bu yüzden 18 ay sonra yapılan buluşma, birçok kişi için önemli bir adım olarak görüldü. Ama yine de tamamen aralarındaki sorunların çözüldüğü düşünülmüyor.

Countess Rain

Meghan, para tırtıklaması için göndermiştir ya da yeni kitabına malzeme için belki de böcek yerleştirmiştir:D