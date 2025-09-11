Harry Potter'daki Draco ile Hermione'nin Aşkını Konu Alan Hayran Kurgusu "Alchemised" 3 Milyon Dolara Satıldı!
Şimdilerde dizisi çekilen Harry Potter bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. SenLinYu'nun Harry Potter serisindeki Hermione Granger ve Draco Malfoy'un aşkını konu aldığı tartışmalı kitap yakında çıkarken, Legendary Pictures gündem olan bir hamlede bulundu. Legendary, Alchemised'in film haklarını satın almak için 3 milyon dolardan fazla ödedi.
Harry Potter serisi hiçbir zaman gündemden düşmüyor.
Hermione ve Draco'nun aşkına dayanan hikayeyi kaleme alan SenLinYu'nun kurgusal kitabı 23 Eylül 2025'te yayınlanacak.
