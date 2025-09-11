Harry Potter'daki Draco ile Hermione'nin Aşkını Konu Alan Hayran Kurgusu "Alchemised" 3 Milyon Dolara Satıldı!

Ancak tartışma yaratan kitap henüz yayınlanmadan Legendary Pictures film olması için düğmeye bastı ve Alchemised adlı kitabın film haklarını satın almak için 3 milyon dolardan fazla ödedi. Rekor kıran anlaşmaya dair detaylar THR'den geldi. Legendary'nin rekabeti önceden engellemek amacıyla erken bir aşamada bu yüksek rakamlı teklifi yaptığı iddia edilirken, enflasyonu hesaba katmadan, bu anlaşmanın şimdiye kadarki en pahalı kitap-film hakları satın alımı olabileceği söyleniyor.

Kitap Harry Potter dünyasına dayansa da THR'ın kaynaklarına göre Alchemised, Draco Malfoy ve Hermione Granger arasındaki gizli romantik ilişkiye odaklanan bir fan kurgusu olan Dramione olarak başlamasına rağmen SenLinYu tarafından değiştirilerek Paladia adlı kurgusal dünya ve Helena Marino adlı bir kahraman olarak güncellendi.