Harry Potter'daki Draco ile Hermione'nin Aşkını Konu Alan Hayran Kurgusu "Alchemised" 3 Milyon Dolara Satıldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2025 - 14:25

Şimdilerde dizisi çekilen Harry Potter bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. SenLinYu'nun Harry Potter serisindeki Hermione Granger ve Draco Malfoy'un aşkını konu aldığı tartışmalı kitap yakında çıkarken, Legendary Pictures gündem olan bir hamlede bulundu. Legendary, Alchemised'in film haklarını satın almak için 3 milyon dolardan fazla ödedi.

Harry Potter serisi hiçbir zaman gündemden düşmüyor.

Şimdilerde dizisi çekilen ve 2027 yılında izleyici karşısına çıkacak olan seri, bu kez bambaşka bir konu ve tartışmayla gündeme geldi. SenLinYu adlı hayran, seride yer alan Hermione ve Draco'nun aşık olduğu bir kurgu kaleme aldı.

Hermione ve Draco'nun aşkına dayanan hikayeyi kaleme alan SenLinYu'nun kurgusal kitabı 23 Eylül 2025'te yayınlanacak.

Ancak tartışma yaratan kitap henüz yayınlanmadan Legendary Pictures film olması için düğmeye bastı ve Alchemised adlı kitabın film haklarını satın almak için 3 milyon dolardan fazla ödedi. Rekor kıran anlaşmaya dair detaylar THR'den geldi. Legendary'nin rekabeti önceden engellemek amacıyla erken bir aşamada bu yüksek rakamlı teklifi yaptığı iddia edilirken, enflasyonu hesaba katmadan, bu anlaşmanın şimdiye kadarki en pahalı kitap-film hakları satın alımı olabileceği söyleniyor.

Kitap Harry Potter dünyasına dayansa da THR'ın kaynaklarına göre Alchemised, Draco Malfoy ve Hermione Granger arasındaki gizli romantik ilişkiye odaklanan bir fan kurgusu olan Dramione olarak başlamasına rağmen SenLinYu tarafından değiştirilerek Paladia adlı kurgusal dünya ve Helena Marino adlı bir kahraman olarak güncellendi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
