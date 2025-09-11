onedio
Netflix’in Gizli Kodları Ortaya Çıktı: Netflix’teki Binlerce Gizli Kalan Dizi ve Filmi İzlemenin ‘Kodu’ Var

Ali Can YAYCILI
11.09.2025 - 19:05

Netflix’in anasayfadan size göstermediği binlerce dizi ve filmi bulmanın gizli bir formülü olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en popüler dizi ve film izleme uygulamalarından Netflix'te herkesin bilmediği o şifreler burada…

Dünyanın en çok kullanılan dizi film izleme platformu olan Netflix’in arka planında tuttuğu içeriklere bazı kodlar kullanarak erişebileceğinizi biliyor musunuz?

Gizli olan kodlar sayesinde platformun size anasayfadan sunmadığı içeriklere ulaşmanız mümkün. NTV’de yer alan habere göre; Bu kodlar, Netflix’in dev arşivini açan bir anahtar gibi çalışıyor. Kullanıcılar, algoritmanın sunduğu sınırlı öneriler yerine, doğrudan istedikleri türe erişebiliyor.

Gizli kodlar sadece Netflix’in internet sitesinde çalışıyor, mobile ve TV’de olmuyor.

Örnek olarak Aile Film Gecesi koleksiyonu için arama kısmına 2013975 yazmanız yeterli. Anime serileri serileri için 7424, aksiyonlar için 1365 gibi kodlar ve bunların da alt kategori kodları bulunuyor. 

Tüm kodları BURADAN görebilirsiniz.

