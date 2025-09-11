onedio
Prens'in Yıldızları Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'dan Yeni Film: D.I.S.C.O.’nun Başrol Oyuncuları Belli Oldu!

Prens'in Yıldızları Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'dan Yeni Film: D.I.S.C.O.’nun Başrol Oyuncuları Belli Oldu!

Prens Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.09.2025 - 14:49

Prens ile gönüllerimizde taht kurmayı başaran Giray Altınok ve Kerem Özdoğan ikilisi harikalar yaratmaya devam ediyor. Var Bunlar'ın ardından Altınok ve Özdoğan'dan yeni bir proje geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, D.I.S.C.O. adını verdikleri filmde başroller belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/kultur...
4. sezonunu daha şimdiden iple çektiğimiz Prens'in etkisi sürerken, Giray Altınok ve Kerem Özdoğan ikilisi yeni bir projeye hazırlanıyor.

Var Bunlar dizisiyle de büyük bir izleyici kitlesi elde eden ikili, yaptıkları tüm işlerle adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez de D.I.S.C.O. adını verdikleri film için kolları sıvadılar.

D.I.S.C.O. adlı filmde başroller belli oldu.

D.I.S.C.O. adlı filmde başroller belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Giray Altınok ile Kerem Özdoğan’ın yeni filmi D.I.S.C.O yarın Kıbrıs’ta sete çıkacak. Filmde Giray Altınok'un canlandırdığı Zafer karakterinin partneri Aynur'a Özge Özacar, Kerem Özdoğan'ın canlandırdığı Ertan'ın partneri ise Seda ile Yıldız Çağrı Atiksoy olacak.

