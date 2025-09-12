Türkan Şoray Gençliğiyle Geri Geliyor: Yapay Zeka ile Merak Uyandıran Dizi Projesi!
Türk sinemasının unutulmaz ismi Türkan Şoray, dijital platform için hazırlanan mini diziyle sete dönmeye gün sayıyor. Projenin yapımcısı ise Şoray’ın kızı Yağmur Ünal. Murat Menteş’in Türkan Şoray’dan ilham alarak yazdığı, Hakan Karataş’ın çizdiği “Tabancalı Kız” çizgi romanının dizi versiyonu olacak yapımda dikkat çeken bir unsur var; Şoray’ın gençlik dönemine döndürülmesi için teknoloji kullanılması. Nasıl mı? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yağmur Ünal, uzun süredir beklenen bir projeyi hayata geçiriyor; Murat Menteş’in yazıp Hakan Karataş’ın resimlediği “Tabancalı Kız” adlı çizgi romandan yola çıkacak olan mini dizinin hazırlığı sürüyor.
Böylece Şoray’ın geçmişten gelen o zarafeti ve ifadesi, yeni jenerasyona da miras kalacak.
