Türkan Şoray Gençliğiyle Geri Geliyor: Yapay Zeka ile Merak Uyandıran Dizi Projesi!

Proje mini dizi formatında olacak, bölüm sayısı henüz belli değil. Yayın tarihi ve platform da açıklanmadı. Teknik ekip, görsel efektlerle gençleştirme sürecini hassas biçimde yürütecek. Şoray’ın sinema tarihinde taşıdığı değerin farkında olan Yağmur Ünal, bu projeyle annesini farklı bir bakışla hatırlatmayı amaçlıyor. İzleyiciler bu yeniliği heyecanla bekliyor; sosyal medya şimdiden “Tabancalı Kız kim olacak?” sorusuyla kaynıyor.