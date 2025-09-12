onedio
Türkan Şoray Gençliğiyle Geri Geliyor: Yapay Zeka ile Merak Uyandıran Dizi Projesi!

Elif Sude Yenidoğan
12.09.2025 - 09:47

Türk sinemasının unutulmaz ismi Türkan Şoray, dijital platform için hazırlanan mini diziyle sete dönmeye gün sayıyor. Projenin yapımcısı ise Şoray’ın kızı Yağmur Ünal. Murat Menteş’in Türkan Şoray’dan ilham alarak yazdığı, Hakan Karataş’ın çizdiği “Tabancalı Kız” çizgi romanının dizi versiyonu olacak yapımda dikkat çeken bir unsur var; Şoray’ın gençlik dönemine döndürülmesi için teknoloji kullanılması. Nasıl mı? Gelin detaylara geçelim…

Yağmur Ünal, uzun süredir beklenen bir projeyi hayata geçiriyor; Murat Menteş’in yazıp Hakan Karataş’ın resimlediği “Tabancalı Kız” adlı çizgi romandan yola çıkacak olan mini dizinin hazırlığı sürüyor.

Bu dizi, dijital platformda izleyiciyle buluşacak. En özel yanı, Türkan Şoray’ın gençlik halini yeniden ekranda görebilecek olmamız. Yapım ekibi, Şoray’a benzer genç bir oyuncu seçecek ve oyuncu çalışmalar sonucu, mimikleriyle ses tonuyla Şoray’ın duruşuna yakın bir hale gelecek. Ardından ise teknolojiyle yüz entegrasyonu yapılacak ve Şoray’ın genç halini yeniden izleme fırsatı bulacağız.

Böylece Şoray’ın geçmişten gelen o zarafeti ve ifadesi, yeni jenerasyona da miras kalacak.

Proje mini dizi formatında olacak, bölüm sayısı henüz belli değil. Yayın tarihi ve platform da açıklanmadı. Teknik ekip, görsel efektlerle gençleştirme sürecini hassas biçimde yürütecek. Şoray’ın sinema tarihinde taşıdığı değerin farkında olan Yağmur Ünal, bu projeyle annesini farklı bir bakışla hatırlatmayı amaçlıyor. İzleyiciler bu yeniliği heyecanla bekliyor; sosyal medya şimdiden “Tabancalı Kız kim olacak?” sorusuyla kaynıyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
