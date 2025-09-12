onedio
Veliaht Dizisi Yıktı Geçti: İzleyiciler Veliaht’a Övgüler Yağdırdı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.09.2025 - 08:58

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolünde yer aldığı Veliaht dizisi geçtiğimiz akşam (11 Eylül Perşembe) ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Aynı zamanda Erkan Kolçak Köstendil ve Ercan Kesal’ın kadroda yer alması da epey heyecan yaratmıştı. Hatırlarsanız ikiliyi Çukur’da izlemiştik. 

Şimdiyse dizinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla sosyal medyadan gelen tepkileri sizler için derledik. Özellikle Akın Akınözü övgülerin odağındaydı. Gelin yorumlara geçelim!

Akın Akınözü’nün kariyerinde yeni bir kilit açıldı diyebiliriz 👇

Bu ikili fena konuşulacak 👇

Onların yeri bir başka! 👇

👇

👇

👇

