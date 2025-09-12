onedio
Haberler
Dizi & Film
Ali Atay, HBO Max'ın Yeni Kara Komedi Dizisinin Başrolü Oldu!

Esra Demirci
12.09.2025 - 21:34

HBO Max, Türkiye yapımı yeni bir kara komedi dizisiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ozan Açıktan’ın yönetmenliğinde çekilecek ve başrolde Ali Atay’ın yer alacağı proje, güçlü ekibi ve iddialı hikâyesiyle sezonun en çok konuşulacak işlerinden biri olmaya aday olacak.

Ali Atay, HBO Max'ın kara komedi türünde iddialı projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Altı bölümden oluşacak dizinin yönetmenliğini Ozan Açıktan üstlenirken, senaryo Murat Özsoy’un imzasını taşıyor.

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın gerçekleştirdiği yapımın başrolünde başarılı oyuncu Ali Atay yer alırken dizinin oyuncu kadrosunun şekillenme süreci hâlen devam ediyor.

Diziye dair şimdilik fazla açıklama gelmezken sosyal medyada "Kardeşler Mahlukat" yazılı bir görsel yayınlandı.

Bakalım Ali Atay'ın başrolünde yer aldığı dizinin kadrosuna başka hangi isimler dahil olacak? Sizce Ali Atay'a hangi oyuncular eşlik etmeli? Yorumlarda buluşalım...

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
