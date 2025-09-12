Ali Atay, HBO Max'ın Yeni Kara Komedi Dizisinin Başrolü Oldu!
HBO Max, Türkiye yapımı yeni bir kara komedi dizisiyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ozan Açıktan’ın yönetmenliğinde çekilecek ve başrolde Ali Atay’ın yer alacağı proje, güçlü ekibi ve iddialı hikâyesiyle sezonun en çok konuşulacak işlerinden biri olmaya aday olacak.
Ali Atay, HBO Max'ın kara komedi türünde iddialı projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Diziye dair şimdilik fazla açıklama gelmezken sosyal medyada "Kardeşler Mahlukat" yazılı bir görsel yayınlandı.
