Eternal Love ile Dünyaca Tanınmıştı: Yu Menglong, Yüksek Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Eternal Love ile Dünyaca Tanınmıştı: Yu Menglong, Yüksek Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
12.09.2025 - 15:37

Henüz 37 yaşında olan Yu Menglong ani ölümüyle gündemi sarstı. Arkadaşının evindeyken yüksek kattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm haberi, sektörde ve sosyal medyada derin üzüntü yaratırken cinayet ihtimalinden de şüphelenildi. 

Çinli sanatçı Yu Menglong aktarılana göre, arkadaşının evindeyken gece saatlerinde uyumak için odasına çekilmişti.

Çinli sanatçı Yu Menglong aktarılana göre, arkadaşının evindeyken gece saatlerinde uyumak için odasına çekilmişti.

Uyumak için ayrıldıktan yaklaşık dört saat sonra arkadaşları evden ayrılmak üzere yanına gitmiş ancak kendisini görememişlerdi. Apartmanın çevresinde köpeğini gezdiren bir kişinin yerde yatan kişiyi fark etmesiyle olay ortaya çıktı. İntihar ya da cinayet ihtimalleri üzerinde de duruldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aktarılan açıklama ise şu şekilde oldu: 'Dayanılmaz bir üzüntüyle sevgili Menglong'umuzun 11 Eylül günü bir binadan düşerek öldüğünü duyururuz. Polis her tür suç ihtimalini eledi'

Kendisi 2010’da Super Boy adlı yarışmaya katılmış ve tanınmıştı. Ardından müzik sektörüne giriş yapmış ancak asıl yükselişini Eternal Love dizisindeki rolüyle yaşamıştı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
