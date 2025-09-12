Eternal Love ile Dünyaca Tanınmıştı: Yu Menglong, Yüksek Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Aktarılan açıklama ise şu şekilde oldu: 'Dayanılmaz bir üzüntüyle sevgili Menglong'umuzun 11 Eylül günü bir binadan düşerek öldüğünü duyururuz. Polis her tür suç ihtimalini eledi'

Kendisi 2010’da Super Boy adlı yarışmaya katılmış ve tanınmıştı. Ardından müzik sektörüne giriş yapmış ancak asıl yükselişini Eternal Love dizisindeki rolüyle yaşamıştı.