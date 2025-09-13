2025 Emmy Ödülleri’nin Sunucu Kadrosu Açıklandı: Göz Kamaştıran Yıldızlarla Dolu!
Emmy Ödülleri’nin bu yıl için sunucu kadrosu açıklandı ve beklentileri anında yükseltti. Birçok yıldız ismin adı geçtiğinde hayranlar adeta coştu. Kadroya ünlü oyuncular, komedyenler ve gece şovu sunucuları dahil. Her biri sahneye renk katacak gibi görünüyor. Gösterişli bir sunum bekleniyor. Gelin detaylara geçelim!
77. Emmy Ödülleri bu yıl da prestijini koruyarak Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’ndan canlı yayınlanacak. Yayın Türkiye saatiyle gece 03.00’te başlayacak.
Eric Dane ve Colman Domingo da bu yıldızlar kervanına katılmış durumda.
Ayrıca Gilmore Girls hayranları için sembolik bir buluşma da olacak; Alexis Bledel ve Lauren Graham da yerini alacak.
