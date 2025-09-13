2025 Emmy Ödülleri’nin Sunucu Kadrosu Açıklandı: Göz Kamaştıran Yıldızlarla Dolu!

Emmy Ödülleri’nin bu yıl için sunucu kadrosu açıklandı ve beklentileri anında yükseltti. Birçok yıldız ismin adı geçtiğinde hayranlar adeta coştu. Kadroya ünlü oyuncular, komedyenler ve gece şovu sunucuları dahil. Her biri sahneye renk katacak gibi görünüyor. Gösterişli bir sunum bekleniyor. Gelin detaylara geçelim!