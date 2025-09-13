onedio
2025 Emmy Ödülleri’nin Sunucu Kadrosu Açıklandı: Göz Kamaştıran Yıldızlarla Dolu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.09.2025 - 10:05

Emmy Ödülleri’nin bu yıl için sunucu kadrosu açıklandı ve beklentileri anında yükseltti. Birçok yıldız ismin adı geçtiğinde hayranlar adeta coştu. Kadroya ünlü oyuncular, komedyenler ve gece şovu sunucuları dahil. Her biri sahneye renk katacak gibi görünüyor. Gösterişli bir sunum bekleniyor. Gelin detaylara geçelim!

77. Emmy Ödülleri bu yıl da prestijini koruyarak Los Angeles’taki Peacock Tiyatrosu’ndan canlı yayınlanacak. Yayın Türkiye saatiyle gece 03.00’te başlayacak.

Sunucu kadrosu ise göz kamaştıran isimlerle dolu! Kadronun başında Stephen Colbert yer alıyor; onun yanı sıra Sydney Sweeney, Sofia Vergara, Kathryn Hahn, Jennifer Coolidge gibi güçlü oyuncular sahnede olacak. Kristen Bell, Angela Bassett ve Elizabeth Banks de gecede sunuculuk üstlenecek isimler arasında. Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones ve Sarah Paulson gibi isimler, farklı segmentlerin sunumunu üstlenecek.

Eric Dane ve Colman Domingo da bu yıldızlar kervanına katılmış durumda.

Sosyal medya bu kadroyla adeta çalkalanıyor; hayranlar kimin nasıl sahne alacağına dair tahmin yürütüyor. Seçilmiş sunucular arasında sürpriz isimler de var.

Ayrıca Gilmore Girls hayranları için sembolik bir buluşma da olacak; Alexis Bledel ve Lauren Graham da yerini alacak.

Gecede adaylıklar da güçlü yapımlarla dolu; Severance, The White Lotus, The Studio gibi diziler birçok kategoride kıyasıya yarışacak. Bu ödül töreni yalnızca ödül dağıtımı değil, her yıl olduğu gibi yıldızların sahnede buluşmasıyla da hafızalara kazınacak!

Elif Sude Yenidoğan
