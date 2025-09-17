Gözaltına Alınan Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklandı
Emekli Albay Orkun Özeller hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Kararı öğrenen Özeller, Ordu Adliyesi’ne kendi isteğiyle giderek teslim oldu. İddialara göre Özeller’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadeler de dosyaya girdi.
Özeller hakkında kısa süre önce tutuklama kararı verildi.
Gözaltı kararını İsmail Saymaz duyurmuştu.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Özeller tutuklandı.
