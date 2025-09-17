onedio
Gözaltına Alınan Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2025 - 19:17

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Kararı öğrenen Özeller, Ordu Adliyesi’ne kendi isteğiyle giderek teslim oldu. İddialara göre Özeller’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında kullandığı ifadeler de dosyaya girdi.

Özeller hakkında kısa süre önce tutuklama kararı verildi.

Gözaltı kararını İsmail Saymaz duyurmuştu.

X'te İsmail Saymaz, 'Emekli Albay Orkun Özeller hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHP lideri Bahçeli’ye hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma açıldı.

Ordu’da adliyeye teslim olan Özeller için yakalama ve telefona el koyma kararı var. Özeller’in telefonu kayıp.' paylaşımı yapmıştı.

Özeller'in avukatı ise 'İsmail bey, müvekkil Orkun Özeller, kendine yönelik çok sayıda tehdit ve hakaret suçu işlenirken bunlar yönünden işlem yapılmayıp hakkında gözaltı kararı verilmesine sinirlenerek telefonunu fırlatmış ve telefon kırılmıştır. Adliyeye gelirken de onu yanında getirmeyi düşünmediği için telefonuna el koyma yapılamamıştır.' diyerek konuya açıklık getirmişti.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Özeller tutuklandı.

Özeller'in kısa süre önce verilen karar neticesinde tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
