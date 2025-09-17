Gözaltına Alınan Emekli Albay Orkun Özeller Tutuklandı

X'te İsmail Saymaz, 'Emekli Albay Orkun Özeller hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHP lideri Bahçeli’ye hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma açıldı.

Ordu’da adliyeye teslim olan Özeller için yakalama ve telefona el koyma kararı var. Özeller’in telefonu kayıp.' paylaşımı yapmıştı.

Özeller'in avukatı ise 'İsmail bey, müvekkil Orkun Özeller, kendine yönelik çok sayıda tehdit ve hakaret suçu işlenirken bunlar yönünden işlem yapılmayıp hakkında gözaltı kararı verilmesine sinirlenerek telefonunu fırlatmış ve telefon kırılmıştır. Adliyeye gelirken de onu yanında getirmeyi düşünmediği için telefonuna el koyma yapılamamıştır.' diyerek konuya açıklık getirmişti.