MEB’ten Yeni Uygulama Kararı: Orta Okul ve Liselerde Öğrencilere Mesleki Envanterler Uygulanacak
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) geliştirilen Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri, ortaokul ile lise öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru eğitim ve meslek tercihi yapabilmelerine imkan sağlayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrencilerin doğru yönlendirilmesi ve mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın