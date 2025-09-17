Orkun Özeller Kimdir, Kaç Yaşında? Emekli Albay Orkun Özeller Neden Gözaltına Alındı?

2025 yılında Orkun Özeller hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştır. Basına yansıyan bilgilere göre, Özeller’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu düzenini tehdit” suçlamalarıyla gözaltına alındığı ifade edilmiştir.

Özeller, yaptığı ilk açıklamada paylaşımlarının yasal çerçevede olduğunu, ancak bazı çevreler tarafından rahatsızlık yaratmış olabileceğini dile getirmiştir. Avukatları da sürece ilişkin açıklamalarında, müvekkillerinin anayasal hakları çerçevesinde ifade özgürlüğünü kullandığını ve soruşturmanın hukuki zeminde takip edildiğini belirtmiştir.