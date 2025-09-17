onedio
article/comments
article/share
Orkun Özeller Kimdir, Kaç Yaşında? Emekli Albay Orkun Özeller Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2025 - 13:13

Emekli Albay Orkun Özeller, Türkiye gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Yaptığı sert çıkışlar ve toplumsal yorumlarıyla dikkat çeken Özeller, son olarak gözaltına alınmasıyla yeniden gündeme oturdu. Askerî kariyeri, yazarlık yönü ve siyasi bağımsız duruşu onu farklı kesimlerde tartışılan bir figür yaptı. 

Peki Orkun Özeller kimdir, kaç yaşında ve nereli? Orkun Özeller neden gözaltına alındı? İşte detaylar...

Orkun Özeller Kimdir?

Emekli Albay Orkun Özeller, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 28 yıl görev yapmış ve özellikle özel kuvvetlerde (bordo bereliler) öne çıkmış bir isimdir. Görev süresi boyunca liderlik, operasyonel tecrübe ve stratejik planlama konularında dikkat çekmiştir. Emekliliğinin ardından yazarlık, analiz ve kamuoyuna yönelik değerlendirmeleriyle tanınmıştır.

Orkun Özeller Kaç Yaşında?

Orkun Özeller, 1971 doğumludur. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Orkun Özeller Nereli?

Orkun Özeller’in doğum yeri hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.

Orkun Özeller Neden Gözaltına Alındı?

2025 yılında Orkun Özeller hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmıştır. Basına yansıyan bilgilere göre, Özeller’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “kamu düzenini tehdit” suçlamalarıyla gözaltına alındığı ifade edilmiştir.

Özeller, yaptığı ilk açıklamada paylaşımlarının yasal çerçevede olduğunu, ancak bazı çevreler tarafından rahatsızlık yaratmış olabileceğini dile getirmiştir. Avukatları da sürece ilişkin açıklamalarında, müvekkillerinin anayasal hakları çerçevesinde ifade özgürlüğünü kullandığını ve soruşturmanın hukuki zeminde takip edildiğini belirtmiştir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
