Safi Arpaguş Kimdir, Kaç Yaşında? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un Önceki Görevleri ve Kariyeri

Safi Arpaguş, 1967 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatına da burada başlayan Arpaguş, 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimine başlayarak buradan da 1990 yılında mezun oldu. 1992 yılında aynı fakültede kariyer hayatına başladı.

Safi Arpaguş Kaç Yaşındadır?

1967 yılında dünyaya gelen Safi Arpaguş, 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.

Safi Arpaguş Aslen Nereli?

Amasya'nın en batısındaki ilçe olan Gümüşhacıköy'de dünyaya gelen Safi Arpaguş'un memleketi de burasıdır.