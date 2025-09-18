onedio
Safi Arpaguş Kimdir, Kaç Yaşında? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un Önceki Görevleri ve Kariyeri

Diyanet İşleri Başkanlığı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 08:46

2017 yılında Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın görev süresinin sona ermesi üzerine yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile göreve başlayan yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un kim olduğu merak edildi. 

Peki, Safi Arpaguş kimdir? Safi Arpaguş nerede eğitim aldı, daha önce hangi görevleri üstlendi?

İşte, detaylar...

Safi Arpaguş Kimdir?

Safi Arpaguş, 1967 yılında dünyaya geldi. Eğitim hayatına da burada başlayan Arpaguş, 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimine başlayarak buradan da 1990 yılında mezun oldu. 1992 yılında aynı fakültede kariyer hayatına başladı. 

Safi Arpaguş Kaç Yaşındadır? 

1967 yılında dünyaya gelen Safi Arpaguş, 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. 

Safi Arpaguş Aslen Nereli?

Amasya'nın en batısındaki ilçe olan Gümüşhacıköy'de dünyaya gelen Safi Arpaguş'un memleketi de burasıdır.

Safi Arpaguş'un Kariyer Hayatı

Safi Arpaguş, 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak kariyer hayatına başladı. 1994’te “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri” üzerine yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında ise “Mevlana’nın Dîni Anlatım Metodu” başlıklı tez ile doktorasını tamamladı.

2002 ila 2003 yıllarında İngiltere’de, 2010’da ise Suriye’de tasavvuf ve ilahiyatla ilgili araştırmalarda bulundu. Safi Arpaguş, 2008'de doçent, 2014'te profesör ünvanını aldı. 2011 ila 2021 yıllarında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı görevini yürüten Arpaguş, halen İlahiyat Fakültesi’nde Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi ve başkanı olarak görev alıyor.

Yeni Diyanet İşleri Başkanı Kimdir? Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığına mı Atandı?

Safi Arpaguş, 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul İl Müftüsü olarak atanmıştı. Arpaguş, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın görev süresinin sona ermesi üzerine, 17 Eylül 2025 tarihinde Resmî Gazete kararıyla Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.

Safi Arpaguş'un Eseleri

Safi Arpaguş, kariyer hayatı boyunca İslam Tasavvuf Tarihi, kavramları ve kurumları üzerine çalışmalar yaptı. Özellikle Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevi ve Mevlevilik gibi konular üzerinde derinlemesine çalışmaları bulunuyor. Arpaguş'un yayınlanan çalışmalarından bazıları ise şu şekilde: 

  • Mevlana ve İslam

  • Mevlevîlik’te Manevî Eğitim

  • Hüseyin Azmi Dede; Risaleler

  • Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler

  • Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII

  • İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ

  • Tâhirü’l-Mevlevî, Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi

