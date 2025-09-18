Safi Arpaguş Kimdir, Kaç Yaşında? Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un Önceki Görevleri ve Kariyeri
2017 yılında Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın görev süresinin sona ermesi üzerine yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile göreve başlayan yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un kim olduğu merak edildi.
Peki, Safi Arpaguş kimdir? Safi Arpaguş nerede eğitim aldı, daha önce hangi görevleri üstlendi?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Safi Arpaguş Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Safi Arpaguş'un Kariyer Hayatı
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Kimdir? Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığına mı Atandı?
Safi Arpaguş'un Eseleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın