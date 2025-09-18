onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
1 Ekim'de Başlıyor: Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü!

1 Ekim'de Başlıyor: Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü!

Merkez Bankası
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2025 - 08:38

Merkez Bankası aldığı kararlar kredi kartı faiz oranlarında düşüşe gitti.  Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri hesaplama marjlarını düşürme kararı 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merkez Bankası, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitti.

Merkez Bankası, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tebliğ ile kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü. Akdi faizler yüzde 4.75'ten yüzde 4 buçuğa düşürüldü. Gecikme faizi ise yüzde yüzde 5.05'ten yüzde 4.80'e indirildi.

POS komisyon oranlarında değişikliğe gidildi.

POS komisyon oranlarında değişikliğe gidildi.

Yapılan değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değiştirilmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e indirildi. Üye iş yerinin POS komisyonu ödemek yerine blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın