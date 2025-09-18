1 Ekim'de Başlıyor: Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü!

Yapılan değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değiştirilmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e indirildi. Üye iş yerinin POS komisyonu ödemek yerine blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.