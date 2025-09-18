1 Ekim'de Başlıyor: Merkez Bankası Kredi Kartı Faiz Oranlarını Düşürdü!
Merkez Bankası aldığı kararlar kredi kartı faiz oranlarında düşüşe gitti. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri hesaplama marjlarını düşürme kararı 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.
Merkez Bankası, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitti.
POS komisyon oranlarında değişikliğe gidildi.
