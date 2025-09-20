onedio
Türkiye’de 4 Yıl Önce Saç Ektiren TikTok Fenomeninin Şok Etkisi Yaratan Değişimi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.09.2025 - 14:21

TikTok’ta Shaye Scott isimli kullanıcı platformda oldukça popüler bir isim. Yaklaşık 440 bin takipçisi bulunan Scott’ın videoları milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Shaye Scott, 4 yıl önce Türkiye’de saçını ektirdiğini ve bu süre içerisinde geçirdiği inanılmaz değişimi paylaştı. Video izleyenlerde kısa süreli şok etkisi yarattı. İçerik üreticisi o videoyu “Bir saç evriminden daha fazlası olduğu ortaya çıktı” notunu değişti. 

Buradan izleyebilirsiniz:

4 yıllık değişimiyle şok etkisi yarattı.

Trans içerik üreticisi Shaye Scott, TikTok hesabından değişimini sık sık paylaşan isimlerden biri. Cinsiyet uyum sürecini, aile hayatını ve yaşadıklarını paylaşan Scott, bir videosunu ise “Saç ekiminden çok daha fazlası” sözleriyle paylaştı. Türkiye’ye 4 yıl önce saç ektirmeye gelen içerik üreticisi, videonun sonundaki değişimiyle herkesi şok etti.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
