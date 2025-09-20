onedio
Skandal Görüntüler! Tiktok'ta Kızını Oynatarak Para Toplayan Baba Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.09.2025 - 13:10

TikTok'ta skandal görüntülere bir yenisi eklendi. Hatay'da yaşayan bir baba canlı yayın ve müzik açarak kızını oynattı. Yayına ahlaksız yorum ve teklifler gelirken babanın aldırış etmeden yayına devam etmesi tepki çekti. Sosyal medyada artan tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Baba gözaltına alındı. Görüntülerdeki kız çocuğu ise devlet korumasında.

Buradan izleyebilirsiniz:

TikTok'ta kızını oynatarak para topladı! O baba ahlaksız tekliflere güldü geçti.

Hatay Erzin'de yaşayan bir baba kızıyla TikTok'ta yayın açtı. Kızını müzik açarak oynatan babanın yayınına gelen yorumlar ağızları açık bıraktı. Yorumlara aldırış etmeyen babanın görüntüleri X'te yayılınca tepki çığ gibi büyüdü. Vatandaşlar o videoya yetkilileri etiketleyerek babanın gözaltına alınmasını; kız çocuğunun ise devlet korumasına alınmasını talep etti. 

Tepkiler artıncan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Baba gözaltında! Kız çocuğu devlet korumasına alındı.

twitter.com

Bakanlığın açıklaması şöyle:

'Bugün bazı basın yayın organlarında “Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.

Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır.

Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
