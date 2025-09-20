Skandal Görüntüler! Tiktok'ta Kızını Oynatarak Para Toplayan Baba Gözaltına Alındı
TikTok'ta skandal görüntülere bir yenisi eklendi. Hatay'da yaşayan bir baba canlı yayın ve müzik açarak kızını oynattı. Yayına ahlaksız yorum ve teklifler gelirken babanın aldırış etmeden yayına devam etmesi tepki çekti. Sosyal medyada artan tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Baba gözaltına alındı. Görüntülerdeki kız çocuğu ise devlet korumasında.
Buradan izleyebilirsiniz:
